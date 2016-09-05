ميركل تعلن مسؤوليتها عن الهزيمة الانتخابية وتدافع عن سياسة اللاجئين

برلين - د ب أ -أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تتحمل المسؤولية عن الهزيمة الانتخابية التي مني بها حزبها المسيحي الديمقراطي بولاية ميكلنبورج فوربومرن شرق ألمانيا أمس.

وفي الوقت ذاته دافعت ميركل على هامش قمة مجموعة العشرين الاثنين، بمدينة هانجتشيو الصينية عن سياسة اللاجئين التي تتبناها حكومتها والتي تعتبر أحد أهم أسباب الهزيمة.

وقالت ميركل: “هناك بالطبع علاقة (بين الهزيمة الانتخابية) وسياسة اللاجئين، غير أنني أرى أن القرارات التي اتخذت كانت صحيحة بالحيثيات التي اتخذت بها”.