أوباما يلمح إلى إمكانية إلغاء لقائه مع الرئيس الفلبيني

هانجتشو- د ب أ- ألمح الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إمكانية إلغاء لقاء ثنائي مقرر مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، عقب أن قال دوتيرتي إنه سوف يستخدم ألفاظا فظة إزاء الرئيس الأمريكي إذا أثار قضية عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

وقال أوباما للصحفيين عقب علمه بتصريحات دوتيرتي “من الواضح إنه رجل غير عادي” مضيفا أن مساعديه يقومون بتقييم ما إذا كان لقاء الرئيسين سوف يكون بناء.

وأوضح أوباما “نحن ندرك العبء الضخم الذي تمثله تجارة المخدرات ليس فقط في الفلبين، ولكن في أنحاء العالم، وأن مكافحة تجارة المخدرات صعبة” مضيفا “ولكن سوف نؤكد دائما على الحاجة للالتزام بالإجراءات القانونية وأن تكون الحرب ضد المخدرات متوائمة مع الأعراف الدولية”.