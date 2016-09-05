فتح معبر رفح لسفر 500 حاج حصلوا على مكرمة سعودية

غزة- الأناضول- فتحت السلطات المصرية، مساء الاثنين، معبر رفح البري استثنائيًا لسفر 500 حاج من قطاع غزة، حصلوا على مكرمة ملكية سعودية.

وقال هشام عدوان، مدير الجانب الفلسطيني من المعبر، لمراسل الأناضول، إن السلطات المصرية فتحت صباح اليوم المعبر استثنائيا، من أجل السماح لـ500 حاج، حصلوا على “مكرمة سعودية” بمغادرة قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وتقول وزارة الأوقاف الفلسطينية إن العاهل السعودي قدّم “مكرمة ملكية” مخصصة لـ1000 فلسطيني من ذوي وأهالي “الشهداء” الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، توزّع مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح الثلاثاء الماضي، ولمدة ثلاثة أيام، لسفر حجاج قطاع غزة (2329 حاجا).

كما فتحت مصر المعبر، السبت ليومين متتالين لسفر الحالات الإنسانية، وبحسب هيئة المعابر غادر 1211 مسافراً، من المرضى والطلبة وحملة الجوازات الأجنبية، قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الأناضول” نسخةً منه، إنه وفي ذات الفترة عاد إلى القطاع، 1809 فلسطينيين كانوا عالقين في الجانب المصري.

ولفتت إلى أن السلطات المصرية منعت 83 شخصا من السفر، ومغادرة القطاع، دون إبداء أسباب.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.