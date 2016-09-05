حلا الترك تتهم والدتها وجدتها بإجبارها على تشويه صورة دنيا بطمة

المنامة ـ نشر محمد الترك، والد الطفلة البحرينية حلا الترك، مجموعة من مقاطع الفيديو، على حسابه على “انستغرام”، يكشف فيها حقيقة الفيديو الذي ظهرت فيه ابنته وهي تتهم زوجته الفنانة دنيا بطمة بإجبارها على التصوير وهي تصب الشاي المغربي.

الطفلة البحرينية ظهرت في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها والدها، وهي تبكي وتؤكد أن جدتها ووالدتها هما من قامتا بإجبارها على قول هذا الكلام، مشيرة إلى أنها نادمة ولا تريد أن تغضب منها زوجة أبيها دنيا بطمة.

والد حلا سب طليقته وتوعدها، بقوله: “أنا ما أعرف ايش ذنب طفلة في هالمشاكل لو عندكم مشاكل تعالوا صفوها معايا لو انتي بتقولي ان معك الحق ففي محاكم موجودة، وأعلى ما في خيلك أركبيه ان شالله يركبك جني.. خلي الكلاب تنبح.. ورب البيت لتطيحين في يدي وهخليكي عبرة لكل الناس″.

أما عن والدته، قال: “الوالدة الله يهديها قاعدة تسوي أفلام، الوالدة إذا تشوف ولدها خايس تدافع عنه وتقول أنا ولدي أحسن ولد، بس هالأشكال المريضة مأثرة عليكي، الوالدة المفروض منها أنها تحافظ على عيالها.. بس للأسف أنا عندي والدة لا تحافظ.. لو إنسانة ثانية غير أمي كنت أعرف اتصرف فيها بس الله يهديها ما عندي شيء ثاني أقدر أقوله”.