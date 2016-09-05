رائحة البيض الفاسد علاج لهذه الأمراض

لندن ـ توصل فريق من الباحثين في جامعة “إكستر” الأمريكية إلى أن غاز “كبريتيد الهيدروجين” المنبعث من البيض الفاسد، يمكن أن يعالج ويقي من مضاعفات أمراض القلب والكلى والعينين بين مرضى السكر، الناجمة عن الاضطرار والآثار الجانبية التي لحقت بالدورة الدموية بل وبالقلب نفسه.

وأوضحت الأبحاث أن مرضى السكر لديهم فائض في مستويات الجلوكوز في الدم، مما يتسبب في تسرب “الميتوكوندريا” الخلية (وهى مراكز لتوليد الطاقة) بالإضافة إلى تسريب نواتج سامة من الأكسجين، مما يتسبب في أضرار بالغة في الدم وفى نظام الدورة الدموية والقلب.

وأضافت الابحاث أن الأضرار التي تلحق بالدورة الدموية والقلب قد تؤدى إلى أمراض الكلى، وغيرها من المضاعفات الناجمة عن الإصابة بمرض السكر.