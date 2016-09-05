الصين تلوم الولايات المتحدة وصحافيين في مشاجرة قرب أوباما في مطار

بكين ـ رويترز ـ ألقت الصين اليوم الاثنين اللوم على الولايات المتحدة وصحافيين في مشاجرة بمطار صيني تبادل فيها مسؤولون من الصين والولايات المتحدة تصريحات حادة أثناء نزول الرئيس الأمريكي باراك أوباما من طائرته.

وجاءت تصريحات متحدثة باسم الخارجية الصينية ردا على أسئلة بشأن إن كانت الصين التي تستضيف قمة مجموعة العشرين في مدينة هوانغتشو الشرقية تقاعست بشكل مقصود عن توفير سلم لطائرة أوباما الأمر الذي أثار تكهنات بأنها إهانة دبلوماسية.

وقالت المتحدثة هوا تشون ينغ للصحفيين في بكين اليوم الاثنين “أعتقد أنه لو كانت المجموعة الأمريكية احترمت ترتيبات العمل التي تم التوصل إليها أول مرة مع الصين فربما لم يكن ليحدث هذا.”

وتابعت قولها “شاهدتم جميعا أن كل زعماء الدول الأخرى استخدموا السلالم التي وفرتها الصين فلماذا كانت الولايات المتحدة الوحيدة التي لم تفعل ذلك. كانت هذه السلالم التي طلبتها الولايات المتحدة.”

وتساءلت هوا لماذا ستتعمد الصين اختلاق مشكلة مع الولايات المتحدة مضيفة أن الواقعة ليست قضية رفيعة المستوى وهي تصريحات مشابهة لتصريحات أدلى بها أوباما أمس الأحد.

وأوقف مسؤول أمني صيني مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس وصاح في وجه مسؤول أمريكي آخر كان يحاول مساعدة الصحفيين الاقتراب من أوباما.

وانتقدت هوا وسائل الإعلام لعدم احترام قواعد الصين بشأن أماكن الوقوف لالتقاط صور لأوباما وهي يغادر الطائرة مضيفة أن مراسلي الدول الأخرى تصرفوا بشكل ملائم.