مقتل 26 شخصا خلال معارك في مارب اليمنية

عدن ـ أ ف ب ـ قتل 10 جنود من القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و16 من المتمردين الحوثيين الاثنين في اشتباكات في منطقة صرواح غرب محافظة مارب، حسب ما اعلنت مصادر عسكرية.

وقال مسؤول عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة في مارب ان “عملية عسكرية لقوات الشرعية اطلقت اليوم (الاثنين) لاستعادة صرواح غرب مارب والحدودية مع صنعاء”.

واضاف “اندلعت مواجهات عنيفة واسفرت عن مقتل 16 من المتمردين وجرح العشرات في المواجهات والغارات التي شنها التحالف” الذي تقوده السعودية ويدعم القوات الموالية للحكومة.

واكد “استعادة مرتفعات جبلية تطل على مركز مديرية صرواح”.

وقال ان عشرة من الجنود الموالين للحكومة قتلوا واصيب 12 اخرون في الاشتباكات.

وشهدت مارب معارك ضارية بين القوات الموالية للرئيس اليمني والمتمردين الحوثيين وحلفائهم.

واذا سيطرت القوات الحكومية على مارب فيمكنها التقدم شرقا باتجاه صنعاء.

وتتمركز قوات من التحالف الذي تقوده السعودية وبدأ تدخله في اليمن في اذار/مارس من العام الماضي ضد الحوثيين، في محافظة مارب لدعم القوات الحكومية.

وصعد التحالف عملياته منذ تعليق مشاورات السلام التي جرت بوساطة الامم المتحدة، مطلع اب/اغسطس.

وقتل اكثر من 6600 شخص في النزاع في اليمن منذ اذار/مارس 2015، طبقا للامم المتحدة.