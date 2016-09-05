“الدولة الإسلامية” يعلن مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات في سوريا

بيروت- رويترز- تناثرت السيارات المحترقة في شوارع مدينة طرطوس السورية، التي وقع فيها تفجيران من ستة تفجيرات ضربت سوريا اليوم الاثنين، وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” المسؤولية عنها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة الأنباء العربية السورية (سانا) إن التفجيرين استهدفا منطقة جسر أرزونة عند مدخل مدينة طرطوس الساحلية بشمال غرب البلاد، والواقعة تحت سيطرة النظام. وقال المرصد ومستشفى في المدينة إن عدد القتلى بلغ 35 شخصاً.

وقال التلفزيون السوري إن التفجير الأول نجم عن سيارة ملغومة، والثاني كان حزاماً ناسفاً جرى تفجيره لدى وصول عمال الإنقاذ إلى موقع التفجير الأول.

ووقع الانفجاران وقت الاحتفال بمهرجان طرطوس الصيفي. وكانت شواطئ المدينة ظهرت في تسجيلات فيديو لهيئة سياحة حكومية.

في الوقت نفسه انفجرت سيارة ملغومة في مدينة حمص التي تبعد 80 كيلومتراً شرقي طرطوس. وقال المرصد السوري إن الانفجار استهدف نقطة تفتيش عسكرية وأسفر عن مقتل أربعة من قوات الأمن.

وقالت وسائل إعلام حكومية نقلاً عن قائد بالشرطة إن انفجاراً وقع غربي دمشق عند مدخل بلدة الصبورة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح.

كما انفجرت دراجة نارية في وسط مدينة الحسكة شمال شرق البلاد التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب” الكردية.

وقال المرصد السوري إن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة من قوة أمنية مرتبطة بـ “وحدات حماية الشعب” الكردية تعرف باسم “الأسايش” وإصابة آخرين.

وأضاف أن قنبلة صوت انفجرت أيضاً في مدينة القامشلي في الحسكة.