مقتل 23 شخصاً في حريق اندلع في سجن يضم معارضين في اثيوبيا





اديس ابابا- أ ف ب- أعلنت الحكومة الأثيوبية الاثنين أن 23 شخصاً على الأقل قتلوا عندما اندلع حريق في سجن يضم معتقلين سياسيين في العاصمة الأثيوبية.

وكان الحريق اندلع السبت في سجن كيلينتو الخاضع لحماية أمنية مشددة في اديس ابابا.

وأفاد بيان حكومي في وقت سابق اليوم أن شخصاً واحداً فقط لقي حتفه وأصيب ستة بجروح، لكن تم تحديث الحصيلة الرسمية لاحقاً لترتفع إلى 23 قتيلاً، وهو رقم يعكس تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأكد البيان أن 21 من السجناء قضوا اختناقاً أو دهساً بسبب التدافع، في حين قتل اثنان أثناء محاولتهما الفرار من السجن، وفقاً لهيئة إعلامية تسيطر عليها الدولة.

وقد أشارت وسائل إعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعي السبت إلى سماع إطلاق نار في السجن بينما كانت النيران تندلع. ووضع هواة فيديو شريطاً على الانترنت يظهر سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع على مشارف المدينة.

وأصيب مبنيان بأضرار بينما يخضع تسعة سجناء وعناصر من الشرطة للعلاج، طبقاً لهيئة الإعلام الحكومي. وتم نقل السجناء المتبقين إلى مرافق أخرى.

وليست هناك أي معلومات عن أسباب الحريق.

يشار إلى إيداع العديد ممن قبض عليهم في حملة القمع الحكومية المستمرة منذ أشهر للاحتجاجات في منطقة اورومو وغيرها في سجن كيلينتو.

وتقدر “هيومن رايتس ووتش” أن نحو 400 شخص شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة قتلوا بيد قوات الأمن منذ تشرين الثاني/نوفمبر.