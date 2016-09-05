هولاند يوافق على انتظار بريطانيا حتى آخر السنة لتشريع خروجها من الاتحاد الأوروبي





هانجتشو (الصين)- أ ف ب- وافق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين على انتظار بريطانيا حتى آخر السنة لتشريع خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة لمجموعة العشرين في هانجتشو في الصين.

وقال هولاند “سبق وأن قلت ذلك حتى مع تيريزا ماي (رئيسة الحكومة البريطانية)، نعتبر أنه في حال كان من الضروري إعطاء البريطانيين بعض الوقت لإعداد أنفسهم لفتح المفاوضات، فإن آخر السنة موعد معقول”.

إلا أنه حذّر مع ذلك قائلاً إن أي إرجاء أكثر من ذلك “ستكون له تداعيات مؤذية على الاقتصاد البريطاني أولاً، وأيضا على مجمل الاقتصادات وليس الأوروبية وحدها”.

وقال إن المطلوب هو “الحد من الشكوك إذا كنا نريد أن تكون هناك ثقة تترافق مع نمو”.

وعدد هولاند الأسباب التي تؤدي إلى الشكوك مثل “النزاعات والحروب (…) التي يمكن أن يتسبب بها عدد من القرارات” السياسية.

واعتبر أن البريكست هو أحد العوامل التي تدفع إلى الشكوك “مع أنه قرار سيادي خاص بالمملكة المتحدة”.

وأعلنت تيريزا ماي مراراً أنها لن تطلب تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية السنة. عندها سيكون أمام بريطانيا سنتين للتفاوض حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.