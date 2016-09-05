خمسون سياسياً وناشطاً يضربون عن الطعام في تركيا دعماً لزعيم “حزب العمال الكردستاني” المسجون





إسطنبول- د ب أ- قالت متحدثة باسم أحد أحزاب المعارضة في تركيا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” اليوم الاثنين إن خمسين سياسياً وناشطاً من المؤيدين للأكراد بدأوا إضراباً عن الطعام في تركيا لدعم عبد الله اوجلان، الذي يقود “حزب العمال الكردستاني” المحظور.

وقالت المتحدثة إن خمسة من المضربين عن الطعام هم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي.

ويتعرّض حزب الشعوب الديمقراطي لضغط متزايد من الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب دعمه المزعوم لمسلحي “حزب العمال الكردستاني”، الذين تقاتلهم الحكومة في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكردية.

ويتواصل الصراع بين “حزب العمال الكردستاني” والدولة منذ أكثر من سنة، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى في كل جانب، ومئات القتلى من الضحايا المدنيين.

وقد أدان الحزب هجمات “حزب العمال الكردستاني”، لكنه أيضاً وجّه انتقادات حادة لحملات القمع التي تشنها الحكومة.

وسجن أوجلان في سجن جزيرة امرالي عام 1999، وتم عزله عن العالم الخارجي منذ نيسان /أبريل 2015.

وقال بيان صادر عن أنصاره إنهم ليس لديهم أي معلومات عن الحالة الصحية لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، وحثّوا الحكومة على السماح لمحاميه وأفراد أسرته بالوصول إليه.