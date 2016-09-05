مجلس الأمن يجتمع الثلاثاء لبحث الردّ على إطلاق الصواريخ الكورية





نيويورك- أ ف ب- قال دبلوماسيون الاثنين إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع صباح الثلاثاء لبحث الرد على قيام كوريا الشمالية مجدداً بإطلاق صواريخ بالستية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة بطلب من الولايات المتحدة واليابان الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).

ودانت واشنطن بشدة إطلاق الصواريخ التي “تهدد الطيران المدني والتجارة البحرية في المنطقة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي “سنعرب للأمم المتحدة عن قلقنا بشأن التهديد الذي تمثله هذه البرامج للأمن الدولي”.

وأضاف “سنفعل ذلك أيضاً في محافل أخرى، بما في ذلك القمة المقبلة” في إشارة إلى قمة دول جنوب شرق آسيا التي تبدأ الثلاثاء.

وختم قائلاً إن “التزامنا بالدفاع عن حلفائنا ضد هذه التهديدات لا يتزعزع″ مندداً “بعمليات إطلاق الصواريخ التي أصبحت تتكرر كثيراً في الأشهر الأخيرة”.

وقد أطلقت بيونغ يانغ الاثنين ثلاثة صواريخ بالستية قرابة الساعة 3,00 ت غ من منطقة هوانغجو في غرب كوريا الشمالية وسقطت في بحر اليابان، بعد أسبوعين على إطلاق غواصة كورية شمالية صاروخاً بالستياً.

وتحظر القرارات الدولية على كوريا الشمالية أي برنامج نووي أو بالستي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية “إنها صواريخ رودونغ التي يبلغ مداها ألف كلم، أطلقت من دون إبلاغ اليابان”.

وأعلن مسؤول في الإدارة الأميركية على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو بشرق الصين “إن إطلاق كوريا الشمالية اليوم لصواريخ يطرح تهديدات على الطيران المدني والتجارة البحرية في المنطقة”.

وبحسب طوكيو حلّقت الصواريخ لمسافة ألف كلم قبل أن تسقط داخل منطقتها الاقتصادية الحصرية.

وأعربت وزارة الدفاع اليابانية “عن قلقها العميق لإطلاق الصواريخ الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن اليابان القومي” بحسب بيان تلاه متحدث.

ومنذ تجربتها النووية الرابعة في كانون الثاني/يناير، التي أعقبها في شباط/فبراير إطلاق صاروخ، تضاعف كوريا الشمالية عمليات إطلاق الصواريخ.

وأطلقت في 24 آب/أغسطس صاروخاً بالستياً من غواصة قطع مسافة 500 كلم باتجاه اليابان، ما اعتبره الخبراء تقدماً كبيراً في برامج كوريا الشمالية البالستية.