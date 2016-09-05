محاكمة إماراتي بتهمة محاولة قتل أميركي

أبوظبي- أ ف ب- مثلَ إماراتي يشتبه في صلته بمجموعات إسلامية متطرفة، وفي محاولته قتل مواطن أميركي، الاثنين أمام القضاء في أبوظبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقالت الوكالة إنه متهم بمحاولة الانضمام إلى الفرع السوري من “القاعدة”، وبتحضير هجمات في الإمارات، خصوصاً ضد قناة “سكاي نيوز″ عربية وقناة “العربية”، والدعاية لـ “مجموعات إرهابية مثل القاعدة وداعش”.

ونقلت صحيفة “ناشونال” عن النيابة إن الرجل، الذي لم تكشف هويته، متهم أيضاً بمحاولة قتل مواطن أميركي في أيار/مايو 2015 بصدمه عدة مرات بسيارته.

والضحية الذي كان يمارس رياضة الركض في أبوظبي عند حدوث الواقعة، أصيب لكنه نجا من الموت، بحسب الصحيفة.

وقال الاتهام إن المتهم الإماراتي كان يرغب في التوجه إلى سوريا للانضمام إلى “جبهة النصرة”، التي باتت الآن تسمى “جبهة فتح الشام”.

وتم تأجيل المحاكمة الى 3 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الصحيفة.