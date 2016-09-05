انفجار ضخم ثالث يستهدف وسط كابول





كابول- أ ف ب- هزّ انفجار ثالث وسط كابول مساء الاثنين، بعد ساعات من اعتداء مزدوج بقنبلة نفّذه متمردو طالبان أوقع 24 قتيلاً في العاصمة الأفغانية، بحسب مراسلي “فرانس برس″.

وقالت السلطات الأفغانية إنها تسعى لتحديد مكان الانفجار بدقة، ولم يصدر على الفور أي تبن.

وقتل 24 شخصاً على الأقل، وأصيب 91 آخرون في تفجير انتحاري مزدوج نفذته حركة “طالبان” في وسط كابول خلال ساعة الازدحام بعد ظهر الاثنين، في اعتداءات جديدة في العاصمة الأفغانية.

ويأتي تصاعد العنف في العاصمة فيما تصعد حركة “طالبان” هجماتها في جميع أنحاء البلاد، ما يسلط الضوء على تدهور الوضع الأمني منذ إنهاء قوات حلف الأطلسي مهمتها القتالية في نهاية 2014.

وتسعى قوات الأمن الأفغانية تدعمها القوات الأميركية إلى منع طالبان من السيطرة على مدينة لشكر كاه عاصمة ولاية هلمند الجنوبية الغنية بالافيون.