﻿الرئيس عباس يحذر «بعض العواصم» من التدخل في الشأن الفلسطيني ومحاولة إملاء مواقفها

غزة – «القدس العربي»: جرى تداول مقطع مصور بشكل كبير لأحدى خطب الرئيس محمود عباس أمام حشد من المواطنين، يحذر فيها من تدخل «بعض العواصم» التي لم يسمّها بالشأن الفلسطيني. وفسرت التصريحات على أكثر من وجه، ففي الوقت الذي أرجعها البعض لرفض الرئيس مقترحات عربية لمفاوضات سلام مع إسرائيل، قال آخرون أنها تهدف لقطع الطريق أمام الوساطة العربية التي تدفع باتجاه إعادة النائب محمد دحلان للواجهة السياسية من جديد.

وعقب بث تلفزيون فلسطين الرسمي لكلمة الرئيس خلال لقائه قبل أيام أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، جرى تداولها بشكل كبير على العديد من المواقع الإخبارية، حيث حذر فيها من خطر تدخل «بعض العواصم» في الشأن الفلسطيني.

ومن دون أن يسمّي الرئيس عباس هذه العواصم التي اتهمها بالتدخل بالشأن الفلسطيني، حملت عباراته حدة بالغة وتحذيرات من عدم السكوت على مثل هذه التدخلات، التي لم يشر أيضا إلى طبيعتها.

في بداية ما أذيع في كلمته قال الرئيس عباس بلغة حادة جداً: «لنتكلم فلسطينيين كفى الامتدادات من هنا وهناك.» وحذر عقب ذلك من التدخل في القريب لمنع هذه التدخلات التي أوحى أنها تأتي عبر شخصيات فلسطينية، حيث قال منذراً «الذي له خيوط من هنا أو هناك الأفضل أن يقطعها، وإذا ما قطعها نحن نقطعها».

وعاد الرئيس وأكد أن العلاقة الفلسطينية مع الجميع «يجب أن تكون طيبة وجيدة»، لكنه رفض أن يضع أحد أي إملاء على الجانب الفلسطيني، وقال: «لا أحد يملي موقفاً ولا رأياً نحن أصحاب القرار، ونحن من يقرر ولا لأحد سلطة علينا». وأضاف: «هذا ما نريده، ولذلك أقول لنفكر كفلسطينيين نفكر بفلسطين لا نفكر في واشنطن ولا في موسكو، لا أريد أن أذكر عواصم حتى لا يتحسس أحد رأسه لأن هناك ناس (فلسطينيون) يعملون في «تلك الـ«عواصم».

وأضاف موجهاً حديثه لمن يقصدهم )»فكونا (دعونا) من العواصم فكونا (دعونا) من فلوس العواصم فكونا (دعونا) من تأثير العواصم بدنا نشتغل فلسطينيين».

وتحدث الرئيس عن شخصيات لم يسمّها تتلقى أموالاً من تلك العواصم التي لم يسمّها أيضا بهدف التأثير على القرار الفلسطيني، أو العمل بعيداً عن السلطة الرسمية. وجاءت التصريحات النارية للرئيس عباس، عقب عدة تطورات سياسية في المنطقة، لها علاقة بالملف السياسي الفلسطيني. من بين هذه الملفات ما طرح عربيا من جهة مصر حول عقد مؤتمر اقليمي بين الفلسطينيين، وتردد بعد إرسال القاهرة لوزير خارجيتها سامح شكري قبل أسابيع إلى إسرائيل ولقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزيارته لرام الله، أن المصريين يريدون إطلاق مفاوضات سلام جديدة بمشاركة عربية وأمريكية. ولوحظ في هذا الإطار أن الوزير شكري قام قبل عدة أيام بجولة خارجية شملت فرنسا التي تستعد لعقد مؤتمر دولي للسلام. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا للتوصل إلى «سلام دافئ»، وتبع ذلك أن أعلن نتنياهو قبوله بالطرح المصري للمفاوضات، وأعلن رفضه للمبادرة الفرنسية، وهو أمر أبلغه بشكل رسمي للإدارة الأمريكية وللمسؤولين الفرنسيين، في الوقت الذي أعلن الفلسطينيون تمسكهم بالمبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر دولي بمشاركة العديد من الأطراف.

وعقب التمسك الإسرائيلي بالطرح المصري، أكدت السلطة الفلسطينية أنه لا توجد أي مبادرة مصرية للسلام، وأعلنت أن ما تطرحه إسرائيل هدفه الهروب من المؤتمر الدولي المنوي عقده في فرنسا. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في وقت سابق أن الرؤية المصرية هي «محاولة للمساعدة، لتسهيل العمل وإقناع إسرائيل بالمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام». غير أن الكثير من التحليلات ترجع تصريحات الرئيس هذه، لما شهدته الأيام الماضية، منها اجتماع اللجنة الرباعية العربية المكونة من مصر والسعودية والأردن والإمارات، مع وفد خماسي من اللجنة المركزية لحركة فتح في القاهرة، بحث «استعادة وحدة الصف الفلسطيني». وعقب الاجتماع خرج الكثير من التصريحات عن مسؤولين كبار في حركة فتح أظهرت عدم رضاهم عن هذا التدخل العربي في شؤون الحركة التي تتزعم السلطة الفلسطينية. وانتهى لقاء القاهرة بالاتفاق فقط على فتح المجال أمام المفصولين من الحركة بخلاف دحلان، لتقديم طلبات «تظلم» على أن تشكل الحركة لجنة لدراستها، تمهيداً للبت بقرارات تثبيت الفصل أو إلغائه. وأهملت مركزية فتح الموضوع ولم تناقشه في اجتماعها الذي عقد برئاسة الرئيس عباس الاسبوع الماضي.

وقال اللواء سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اللقاء « :دحلان ليس مشمولاً بقرار عودة المفصولين من حركة فتح»، قاطعا بذلك كل المحاولات من أجل أعادته. وأكد أن موضوع دحلان لم يبحث لا من قريب ولا بعيد، في اجتماع اللجنة المركزية، ولم يتم تداول اسمه على طاولة المركزية، وقال: «كل من طرد أو فصل من الحركة يمكن أن يتقدم بطلب للعودة، باستثناء محمد دحلان.» يشار إلى أن دحلان الذي كان عضواً في اللجنة المركزية، فصل بقرار من الحركة عام 2011، ووجهت إليه العديد من التهم. وعقب ذلك جرى فصل الكثير من القيادات الموالية له، بتهمة «التجنح» داخل صفوف حركة فتح.