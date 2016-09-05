﻿الخلافات تتفاقم بين فتح وحماس بشأن الانتخابات والأولى ترفض الاستئناف على قرار قبول الطعون أمام محاكم غزة

غزة – «القدس العربي» : احتد الخلاف على نحو يهدد بنسف عملية الانتخابات المحلية برمتها المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما رفضت حركة فتح التي قبلت لجنة الانتخابات المركزية طعوناً على عدد من قوائمها بغزة، التوجه لمحاكم القطاع، بدعوى أنها تتبع حركة حماس، وقررت التوجه بدلا من محكمة البدايات إلى المحكمة العليا برام الله، وهو أمر رفضته حماس، مؤكدة أنها لن نقبل إلا بطعون كل محافظة على حدة.

ولا تزال حركة فتح ترفض حتى اللحظة التوجه لمحاكم بدايات غزة، للاعتراض على قبول لجنة الانتخابات المركزية الطعون في أربع قوائم لها في مناطق بيت حانون والنصيرات والزهراء وأم النصر.

وتنص «وثيقة الشرف» التي وافقت عليها الفصائل، بأن تكون وجهة القوائم التي تقبل الطعون ضدها محكمة البداية الموجودة في كل محافظة.

وتعتبر حركة فتح محاكم بدايات غزة تابعة لحركة حماس، وفي حال توجهها لهذه المحاكم، تكون قد أقرت عمليا بشرعية هذه المحاكم، وهو ما لا تريده الحركة حتى اللحظة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات أول من أمس أنها نظرت في 163 اعتراضا ضد مرشحين وقوائم، وقررت رفض 156 منها، وقبول سبعة اعتراضات، منها ثلاثة اعتراضات في الضفة، حيث جرى بموجبها إسقاط قائمة في يطا، وأعادت قبول قائمتين، إضافة إلى إسقاط أربع قوائم في قطاع غزة.

وحسب القانون، فإنه يتاح لكل قائمة تم إسقاطها، الطعن على قرار لجنة الانتخابات أمام محكمة البداية كل في منطقتها، وذلك خلال ثلاثة أيام من لحظة إبلاغها بقرار اللجنة، على أن تقدم المحكمة ردها بعد خمسة أيام من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائياً.

لكن حركة فتح أعلنت أنها لن تلجأ إلى محاكم البداية في قطاع غزة للاعتراض، ونقل عن القيادي في الحركة الدكتور فيصل أبو شهلا، أن الطعون التي ستقدمها حركته ستكون أمام محكمة العدل العليا بالضفة الغربية، لأن محاكم غزة «غير شرعية ومن مؤسسات الانقسام».

وردت حماس، بالطلب من فتح الالتزام بالقانون، وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري «إن أي توجه من حركة فتح في غزة إلى محكمة العدل العليا في رام الله يمثل انتهاكاً للقانون والتفافاً على قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي أسقطت بعض قوائم حركة فتح».

وأشار إلى أن المادة ٢٣ من قانون الانتخابات المحلية تنص على أن محكمة البداية (كل في محافظته) هي المحكمة المختصة في النظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية. وجدد دعوة حماس لفتح للالتزام بالقانون، محذراً من أي تجاوز للمحاكم المختصة في غزة. كما اعتبر ذلك «تفريغاً للعملية الانتخابية من محتواها وأنه لم يعد هناك أي قيمة للانتخابات في ظل الاستهداف الأمني والتلاعب القانوني».

و أكدت لجنة الانتخابات المركزية على أن الطعون على قراراتها يجب أن تقدم في محاكم البدايات، حسب «وثيقة الشرف»، وقال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي في تصريحات صحافية، إن الجهة الوحيدة المكلفة بالبت في الطعون المقدمة تجاه القوائم والمرشحين ستكون محاكم غزة. وأكد أنه في حال رفضت أي قائمة أو فصيل التوجه لمحكمة بداية غزة للتقدم بالطعون فإن قرار اللجنة يصبح قراراً نهائياً وتشطب القوائم من السباق الانتخابي. وأوضح أنه لا يجوز إضافة قوائم أو مرشحين جدد أو حتى استبدالهم، لافتا إلى أنه يمكن فقط الانسحاب من الترشح في حال رغبوا بذلك.

كذلك أعلنت لجنة الانتخابات في بيان لها أن القانون ينص في المادة (20) بأنه على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية إذا لم يكن الطلب مستوفيا للشروط المنصوص عليها، أو تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب. وذكرت أنها أعلنت سلفاً أنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، سيؤدي ذلك إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها.

وأشارت إلى أنها قامت بإعلام جميع الفصائل قبيل مرحلة الترشح في أكثر من جلسة علنية بهذا الإجراء، مشيرة إلى أنها «ليست مسؤولة عن شطب مرشح في قائمة وترفيع الذي يليه»، مؤكدة أن هذا إن تم «سيكون تدخلاً من قبل اللجنة لا ترضاه لنفسها، خاصة بعد صدور بعض الآراء التي دعت لرفض المرشح فقط وليس القائمة».

ولفتت لجنة الانتخابات الى أنه يمكن لأي قائمة أن تطعن حسب القانون في قرار اللجنة في محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وأعلنت أنها ستلتزم اللجنة بقرار المحكمة «إيجاباً كان أو سلبا».

وقالت اللجنة إن 874 قائمة للجنة الانتخابات لم ترفض منها سوى تسعة فقط، وهذا يدل على مدى دقة الفصائل والأحزاب والقوائم في تشكيل القوائم».

وأكدت اللجنة أنها لا تنظر إلى اسم القائمة أو الحزب الذي لا يلبي الشروط، وإنما تتعامل بنفس المكيال مع جميع القوائم، مبدية أملها بتقبل الجميع هذه النتائج، والالتزام بأحكام القضاء.

وخرجت مطالبات بعدم إسقاط القائمة بناء على الشخص المرفوض، على أن يتم ترفيع الشخص الذي يليله ليحل مكانه، حيث قال الناطق باسم فتح فايز أبو عيطة معلقا على ذلك «نتفهم تماما أن يتم استبعاد أحد أعضاء القائمة لسبب يتعارض مع القانون، ولكن لا يمكن أن نتفهم أن يتم استبعاد كل القائمة بسبب سقوط عضوية أحد الأعضاء».

وقال أبو عيطة أن لجنة الانتخابات المركزية «مارست سياسة العقاب الجماعي» بحق قوائم حركة فتح، عندما قررت أن تستبعد كل القائمة بسبب الطعن في أحد أعضائها.

وقال متسائلا « إذا كان من المسموح أن يكون عدد أعضاء القائمة سبعة أو ثمانية أعضاء) النصف+ ١) فما المانع من أن تكون القائمة مشكلة من 14 أو13 أو 10 أعضاء في حال استبعاد العضو المطعون فيه».

واعتبر أن قرار لجنة الانتخابات المركزية يلحق ضرراً بالغاً بالمرشحين من أعضاء القائمة وبالناخبين على حد سواء، من خلال حرمانهم من الترشح أو حقهم في انتخاب القائمة التي قررت لجنة الانتخابات استبعاد كل أعضائها بذريعة خلل يتعلق بعضو واحد من القائمة.

وشدد أبو عيطة على إصرار حركته للاستمرار في العملية الديمقراطية والانتخابات إلى نهاياتها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الثامن من أكتوبر /تشرين الأول المقبل، في ظل التنافس الكبير بين حركتي فتح وحماس، والذي يهدد العملية خاصة في ظـل ما يشهده من سخونة كبيرة قبل بدء الحملات الانتخابية. وفي هذا السياق ما زال هناك طـلب مـقدم من قبـل نقابة المحامين أمام المحكمة الـعليا، يـطالب بإلـغاء هـذه الانتـخابات لـعدم شرعية الوضـع الإداري فـي غـزة، بـما يخص الـمحاكم والأمـن.