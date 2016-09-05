﻿الادعاء الفرنسي يطالب بمحاكمة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

باريس ـ «القدس العربي»: أعلن المدعي الفرنسي أمس الإثنين أنه سيطلب من القضاء محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لضلوعه في قضايا فساد مالي إبان حملة الانتخابية في عام 2012.

وكان القضاء الفرنسي استمع لأقوال ساركوزي في شباط/ فبراير 2016 في مكتب المدعي العام في قضية تمويل غير شرعية لحملته الانتخابية سنة 2012 وأبلغه أن التحققيق

معه سيستمر لوجود عدة قرائن ودلائل تشير إلى تمويل غير شرعي أثناء حملته الانتخابية. ورفض ساركوزي الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا عدم علمه للطريقة التي تمت بها تزوير فواتير الحملة الانتخابية وفضل لدى استماع الشرطة لأقواله، توجيه الاتهام لعدد من قيادات الحزب أبرزهم مدير حملته الانتخابية والأمين العام للحزب.

ويعرف ملف الذي يتابع فيه ساركوزي باسم قضية بيغماليون نسبة للشركة التي نظمت تجمعاته الانتخابية التي وصل عددها أربعة وأربعين تجمعا خطابيا في عدة مدن فرنسية.

ويتهم القضاء الفرنسي ساركوزي وعددا من قيادات حزبه بخلق نظام فواتير مزور بالاتفاق مع شركة بياغمليون المقربة من جان فرانسوا كوبيه ، الذراع اليمنى لساركوزي أثناء الحملة الانتخابية.

وبعد نحو عشرين شهرا من الاستقصاء والتحري، أكد القضاء الفرنسي أن الفواتير المزورة بلغت نحو 5.18 مليون يورو وضعت على حساب الحزب « الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا « بينما 5.22 مليون يورو المحددة من طرف القانون وضعت في حساب ثان باسم الحملة الانتخابية للحزب. أما حملة غريمه فرانسوا هولاند فلم تتجاوز عشرة مليون يورو في 2012.

وينفي نيكولا ساركوزي نفيا قاطعا معرفته مسبقا بنظام الفواتير المزورة مع شركة بيغماليون. وكان القضاء أيضا استمع إلى عدة قيادات ومسؤولين في حملة ساركوزي بعضهم اعترف بالتزوير وبعضهم الآخر أكد أيضا علم ساركوزي بوقوع التزوير.

وكان جيروم لافريو مدير ديوان رئيس حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا» اتهم ساركوزي بالكذب وأكد أنه الرئيس السابق كان يعلم بكل التجاوزات التي وقعت أثناء الحملة الانتخابية وعن نظام الفواتير المزورة. وحذر أيضا من مغبة حصول أي مكروه له بسبب تلقيه «تهديدات لإسكاته».

وتأتي هذه التطورات في ملف ساركوزي في وقت حساس جدا بسبب عزمه على الترشح للانتخابات التمهيدية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفي حال فوزه بها سيترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وسارع تيري هيرزوق محامي ساركوزي للرد على القرار معتبرا إياه «مناورة سياسية مفضوحة «كباقي المناورات السابقة التي اتضح أن موكله بريء منها وأنه «لم تكن له أي علاقة بهذه التهم الموجهة إليه وسيتضح زيفها عاجلا».