﻿تراجع الدولار أمام الين بعد تبديد المركزى الياباني توقعات التيسير النقدي

لندن – رويترز: تراجع الدولار مقابل الين أمس الإثنين بعد أن خيب محافظ بنك اليابان المركزي آمال المستثمرين الذين توقعوا إشارة واضحة على المزيد من التيسير النقدي هذا الشهر.

وارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة الماضي، مع مراهنة الأسواق على أن المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مازال من المرجح أن يقوم برفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة رغم بيانات للوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات.

لكن بعد أن ربح أكثر من 4 في المئة أمام العملة اليابانية في ستة أيام توقف الاتجاه الصعودي للدولار أمس الإثنين، ونزل أكثر من 0.8 في المئة، بعد أن استوعبت الأسواق تصريحات هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي ليصل إلى 103.15 ين للدولار.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ستة عملات رئيسية، عند 95.700 ليظل فوق أدنى مستوى خلال أسبوع عند 95.189 الذى بلغه يوم الجمعة، بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 151 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، دون توقعات الاقتصاديين التي جاءت عند 180 ألف وظيفة.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في سبعة أسابيع بعد أن أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات تعافي قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد في بريطانيا مسجلا قفزة قياسية.