﻿ارتفاع يفوق المتوقع لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو بعد «البريكسِت» البريطاني

بروكسل – رويترز: ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز لتسجل أكبر زيادة شهرية هذا العام، بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في الشهر السابق.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الإثنين ان مبيعات التجزئة، التى تعد مقياسا لإنفاق الأسر، ارتفعت 1.1 في المئة على أساس شهري و2.9 في المئة على أساس سنوي في يوليو، بما يفوق توقعات السوق بكثير في الحالتين.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة المبيعات بوتيرة أقل عند 0.6 في المئة على أساس شهري و1.9 في المئة على أساس سنوي.

وتعد الزيادة البالغة 1.1 نقطة مئوية في يوليو/تموز أعلى زيادة شهرية هذا العام، وتفوق مثلي الزيادة البالغة نسبتها 0.4 في المئة التي جرى تسجيلها في مايو /أيار بما يمثل أقوى أداء منذ بداية 2016 حتى الآن.

وتأتى زيادة مبيعات التجزئة في الشهر التالي للاستفتاء البريطانى على الانفصال في 23 يونيو/حزيران، لتعطي إشارة على أن معنويات المستهلكين لم تتضرر بشكل فوري من التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسجلت مبيعات التجزئة الشهرية في الاتحاد الأوروبي ككل أقوى أداء لهذا العام في يوليو، إذ زادت واحدا في المئة خلال الشهر بعدما سجلت انخفاضا نسبته 0.2 في المئة في يونيو. وفي بريطانيا زادت المبيعات 1.3 في المئة في يوليو تموز بعدما انخفضت 0.8 في المئة في يونيو.

وفي منطقة اليورو تلقت المبيعات الشهرية دعما كبيرا من زيادة مشتريات المستهلكين من وقود السيارات بنسبة 1.8 في المئة. وارتفعت مبيعات تجزئة منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.1 في المئة.

وزادت مشتريات السلع غير الغذائية مثل المنسوجات وأجهزة الكمبيوتر 0.4 في المئة على أساس شهري بعد تسجيل زيادة نسبتها 0.7 في المئة في يونيو.