﻿النفط يرفع البورصة السعودية والإمارات تصعد بفضل العقارات

دبي – رويترز: حققت البورصة السعودية أكبر مكسب يومي لها في أربعة أشهر أمس الاثنين مع صعود أسعار النفط، بينما ارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري في دبي قبل معرض عقاري كبير هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 في المئة إلى 6204 نقاط مع زيادة حجم التداول أكثر من النصف، في ظل صعود العقود الآجلة لخام برنت نحو خمسة في المئة قبيل مؤتمر صحفي قالت السعودية وروسيا فيه إنهما ستتعاونان في أسواق النفط.

وقالت الدولتان أنهما لن تتخذا إجراء فوريا. ويشك كثير من المحليين في أن يؤثر الاتفاق تأثيرا كبيرا في أسعار النفط على الأجل الطويل. لكن صعود النفط كان كافيا لدعم أسهم شركات البتروكيميائيات السعودية ليرتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» القيادي 2.7 في المئة.

وتلقت المعنويات دعما من مسح لمديري المشتريات أظهر نموا في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في أغسطس/آب، مسجلا أعلى مستوياته في 12 شهرا، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد ربما استقر بعد تباطؤ بفعل هبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.

وإمتدت المعنويات الإيجابية إلى قطاعات أخرى مع صعود سهم بنك «ساب» 4.8 في المئة إلى 19.80 ريال.

وارتفع سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» 4.5 في المئة في تداول كثيف غير معتاد. والسهم مرتفع 8.2 في المئة منذ أمس الأول، حينما نقلت رويترز عن مصدر قوله ان صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق سيادي في المملكة، يجري محادثات للاستثمار في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» وهي مشروع ضخم تنفذه الشركة.

وقفز سهم «الشرق الأوسط للرعاية الصحية» خمسة في المئة بعدما قالت الشركة ان سلطات الضرائب السعودية وافقت على طلبها بإعفاء ضريبي قدره 13.6 مليون ريال (3.6 مليون دولار).

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى قبل صعود أسعار النفط، لكن مؤشر سوق دبي زاد 0.3 في المئة في أعلى حجم تداول خلال أربعة أشهر. وستبدأ فعاليات معرض «سيتي سكيب» العقاري في الإمارة اليوم الثلاثاء، وهو ما سيتيح للشركات الإعلان عن مشروعات جديدة وإبرام عقود.

وصعد سهم «الاتحاد العقارية» أربعة في المئة، وكان الأكثر تداولا، بينما ارتفع سهم «ديار» للتطوير 1.8 في المئة، بعدما قالت الشركة إنها بدأت العمل في مشروع فندق بدبي.

وقفز سهم «شعاع كابيتال» بالحد الأقصى اليومي (15 في المئة) مسجلا أعلى مستوياته في 16 شهرا. وارتفع السهم 22.6 في المئة منذ يوم الخميس الماضي حينما بدأت بورصة «ناسداك دبي» تداول العقود الآجلة في أسهم بعض الشركات الإماراتية الكبيرة. وتقدم «شعاع» خدمات صناعة السوق بالبورصة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المئة، مع صعود أسهم بعض شركات التطوير العقاري. وارتفع سهم «الدار» العقارية 1.5 في المئة. وستشارك الشركة في معرض «سيتي سكيب»، وقالتان إن هناك طلبا قويا على مشروعها «ياس إيكرز».

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة مع تراجع نصف الأسهم. وانخفض سهم «قطر لنقل الغاز» 1.3 في المئة وكان الخاسر الأكبر في السوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة في تعاملات هزيلة، مع صعود أكثر قليلا من ربع الأسهم المتداولة. وزاد سهم «غلوبال تليكوم» الذي يفضله المستثمرون الأجانب 0.5 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية ارتفع المؤشر 1.7 في المئة إلى 6204 نقاط. كما ارتفع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 4546 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.9 في المئة إلى 4512 نقطة.

وهبط المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10840 نقطة. كما هبط المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5381 نقطة.

وزاد المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 5749 نقطة، بينما انخفض المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1135 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 8271 نقطة.