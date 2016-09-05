﻿مجموعة العشرين تتعهد تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي ومقاومة الحماية التجارية لكن لا خطوات ملموسة تذكر

هانغتشو – وكالات: اتفق قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال اجتماع قمة في الصين أمس الإثنين على تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي ،ومقاومة الحماية التجارية، لكن دون مقترحات ملموسة تذكر لمواجهة التحديات المتنامية للعولمة والتجارة الحرة.

ووافق اجتماع مجموعة العشرين الذى استمر يومين في مدينة هانغتشو الصينية على معارضة الحماية التجارية، في حين حث الرئيس الصيني شي جين بينغ الاقتصادات الكبري على دفع النمو عبر الابتكار، وليس فقط التدابير المالية والنقدية.

وقال شي في بيان ختامي «نهدف إلى إحياء محركات نمو التجارة العالمية والاستثمار». وأضاف «سندعم آليات التجارة متعددة الأطراف ونعارض الحماية التجارية لدرء تراجع التجارة العالمية.»

وجاء في البيان الختامي للقمة التي نظمت ليومين في هانغتشو في شرق الصين ان هذه القوى «تؤكد مجددا معارضتها لكافة اشكال الحمائية في مجالي التجارة والاستثمار».

وفي ما بدا وكأنه واجهة وحدة ليس اكثر، لم يسبق لقادة المجموعة ان تبنوا هذا العدد من الإجراءات الجديدة لتقييد المبادلات التجارية في وقت لا تزال فيه زيادة المبادلات التجارية على المستوى الدولي تتحرك تحت 3 في المئة سنويا.

واكدت مجموعة العشرين التي تمثل 85 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للعالم وثلثي سكانه، تصميمها على محاربة «الهجمات الشعبوية» على العولمة، عبر مزيد من الاتصال بشأن منافع التبادل الحر، بحسب ما قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وهو تحد شائك في وقت يتعين فيه على الحكومات الاستجابة للتململ المتزايد لمواطنيها. وابدت فرنسا وقسم من الحكومة الالمانية والمرشحان للبيت الابيض معارضتهم لاتفاق التبادل الحر الذي تتفاوض بشأنه واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وعلق دبلوماسي من بروكسل انه لنزع فتيل الغضب الشعبي من العولمة «يتعين على مجموعة العشرين رفع تحدي تنمية اكثر انصافا والا فان الحوكمة العالمية ستكون مهددة».

واشادت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، في هانغتشو بطموح بلادها بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي لان تكون «بطلة تبادل حر»، معلنة عن مباحثات بشان اتفاق تجاري مستقبلي مع استراليا، وقالت ان الهند والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة على استعداد لابرام اتفاقات مماثلة.

والصين ذاتها، التي تراس مجموعة العشرين هذا العام، تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اللذين يتهمانها باغراق العالم بالسلع.

ولم يغفل البيان الختامي هذه المسألة دون ان يشير الى بكين. فقد اقر البيان «بالاثار السلبية على التجارة والعمال» للإغراق الصناعي، وندد بـ»دعم ومساعدات الدول» التي تؤدي الى «تشوهات» في السوق.

ولذلك قررت المجموعة اقامة «منتدى عالمي» حول الاغراق في مجال الفولاذ، لتقييم جهود الدول باشراف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وبمشاركة اعضاء مجموعة العشرين.

وتسيطر الصين على نصف الإنتاج العالمي من الصلب البالغ 1.6 مليار طن سنويا وسعت جاهدة لتخفيض قدراتها الفائضة المقدرة بنحو 300 مليون طن في حين أن ارتفاع الأسعار يمنح الشركات الصينية حافزا لزيادة الإنتاج من أجل التصدير.

ولاحظ دبلوماسي اوروبي طلب عدم كشف هويته ان مباحثات بروكسل بشان منح الصين المحتمل لوضع اقتصاد السوق، قد تكون ساهمت في اقناع بكين.

ومع انعقاد القمة بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى في يونيو/حزيران، وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثانى، كان من المتوقع أن يقدم قادة مجموعة العشرين دفاعا قويا عن التجارة الحرة والعولمة ويحذرون من الحماية التجارية.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التى تحضر أول قمة لها في مجموعة العشرين إن الحكومات بحاجة لبذل المزيد من الجهد لكي تستفيد الطبقة العاملة من الفرص التى تخلقها التجارة الحرة. وأضافت «المناقشة تتعلق أساسا بكيف نبني اقتصادا يعمل من أجل الجميع.» وعقب القمة قالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، ان الأولية لمزيد من النمو الشامل في الاقتصاد العالمي. وأضافت «نحن بحاجة إلى مزيد من النمو لكن يجب أن يكون هذا النمو أكثر توازنا واستدامة وأن يتسم بالشمول حتى يفيد جميع الناس».

وطالب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مجموعة العشرين بالتطبيق السريع للإجراءات التي اتفقت عليها كبرى الدول الصناعية والناشئة لمواجهة الحيل التي تلجأ إليها الشركات العالمية العملاقة للتهرب من دفع الضرائب.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك عبر الأنترنت في برلين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقب مشاركتها في انه على الرغم من إشادة الجميع بحزمة الإجراءات ضد الاستراتيجيات التي تنتهجها شركات عالمية لتكديس الأرباح وتجنب دفع الضرائب واعتبارهم هذه الإجراءات بمثابة نجاح، إلا أنه من الضروري أيضا تطبيق هذه الإجراءات التي تم التوصل إليها.

وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» الأمريكية العملاقة للإلكترونيات بدفع مبلغ 13 مليار يورو لأيرلندا كضرائب متأخرة، ولكن حكومة أيرلندا تعتزم الطعن على هذا القرار الذي يلغي اتفاق «أبل» مع الحكومة.

وتوقع شويبله العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل أن يؤدي اعتماد التقنية الإلكترونية في الاقتصاد إلى أشكال جديدة للتهرب الضريبي بشكل أكثر كثافة «وهو ما نبحث له عن إجابات».