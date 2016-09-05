﻿قطر توقع اتفاقية لتوريد مليوني طن غازا مسالا لشركة «سنتريكا» البريطانية

الدوحة – الأناضول: وقعت شركة «قطر للغاز»، التابعة لـ «قطر للبترول» المسؤولة عن قطاع النفط والغاز في الدولة، اتفاقية بيع وشراء مع شركة «سنتريكا»، وهي أكبر موردي الغاز للمنازل في المملكة المتحدة.

وبمقتضى الاتفاقية ستقوم الأولى بتوريد ما يصل إلى مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى «سنتريكا» حتى عام 2023.

وقال سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ»قطر للبترول» ورئيس مجلس إدارة قطر للغاز»، في بيان صحافي صادر عن الشركة أمس الإثنين أن الصفقة ستساهم بفاعلية في تأمين واردات الطاقة للمملكة المتحدة لعدة سنوات مقبلة.

وبدأت علاقات الشراكة بين الطرفين منذ عام 2011، بتوقيع الشركة القطرية أول اتفاقية مع «سنتريكا» لمدة ثلاث سنوات، لتوريد الغاز الطبيعي المسال، ولاحقا تم توقيع اتفاقيه أخرى لمدة أربع سنوات ونصف، واتفاقية أمس لمدة 5 سنوات.

ومن المقرر أن يقوم مشروع «قطر للغاز4»، وهو مشروع مشترك بين شركة «قطر للبترول» (70 في المئة) وشركة شل البريطانية (30 في المئة)، بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المشار إليها.

وتوفر شركة «سنتريكا» الطاقة لما يقرب من 28 مليون مستهلك في المملكة المتحدة وإيرلندا وأمريكا الشمالية.

وتبلغ طاقة «قطر للغاز» الإنتاجية، نحو 42 مليون طن سنوياً، وتصدر الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم.