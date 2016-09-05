﻿«موديز»: إقرار مصر للقيمة المضافة إيجابي للتصنيف الائتماني لكنه يرفع التضخم

القاهرة – الأناضول: قالت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني أمس الإثنين ان موافقة مجلس النواب المصري مؤخراً على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، عامل إيجابي للتصنيف الإئتماني، لكنه سيرفع من نسب التضخم التي تشهد معدلات عالية في الوقت الحالي.

وتصنف «موديز» مصر عند الدرجة (B3)، وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع والخدمات المحلية والمستوردة.

ويتطلب دخول القانون، الذي أقره البرلمان، حيز التنفيذ، مصادقة الرئيس المصري ونشره في الجريدة الرسمية كإجراء شكلي.

وأشارت «موديز» في بيان أن ضريبة القيمة المضافة تشكل جزءاً رئيسياً من برنامج الحكومة المصرية للإصلاح على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن إصلاحات إدارة الضرائب ستزيد تدريجياً عائدات الضرائب في البلاد وتدعم جهودها لضبط أوضاع المالية العامة.

وأضافت «انخفاض معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 13 في المئة مقابل 14 في المئة وارتفاع عدد السلع والخدمات المعفاة، يؤديان إلى عجز في الإيرادات بقيمة 12 مليار جنيه (1.35 مليار دولار)».

وتتوقع «موديز» ألا تحقق الحكومة المصرية أهدافها فيما يتعلق بزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة.

وتتوقع موديز أن يبلغ عجز الموازنة العامة المصرية 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية 2016/2017، مقابل 9.8 في المئة هدف الحكومة، موضحة أن توقعاتها تأخذ في الاعتبار العثرات المحتملة في الأهداف المحددة للإيرادات.

وأكدت أن تخفيض قيمة الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيؤديان إلى تفاقم التضخم المرتفع أصلاً، والذي ارتفع إلى 14.8 في المئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران وظل دون تغيير على نطاق واسع في يوليو/تموز الماضي.

من جهة ثانية كشفت «موديز» أن توقف صرف الشريحة الأولى من قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي سببه التأخير في الموافقة على قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتوصلت مصر في 11 أغسطس/آب الماضي إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على القرض. وأشارت «موديز» إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيشجع الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى للتعامل مع مصر.