﻿بدء تداول أسهم أول شركة حكومية في البورصة المصرية

القاهرة – الأناضول: أعلنت البورصة المصرية أمس الإثنين عن بدء التداول على أسهم شركة «مصر لإنتاج الأسمدة» (موبكو) غدا الأربعاء، كأول شركة مال عام (مملوكة للدولة) يتم قيدها وتداول أسهمها في البورصة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، في بيان أمس ان «بدء التداول يعكس توجه البورصة المصرية الاستراتيجي لزيادة عمق السوق، من خلال العمل على جذب الشركات العامة والخاصة للقيد في البورصة، وتسهيل إجراءات قيدها».

وتأسست شركة «مصر لإنتاج الأسمدة» (موبكو)، إحدى شركات قطاع البترول المصري عام 1998، داخل المنطقة الحرة العامة في مدينة دمياط (شمال) على مساحة 400 ألف متر مربع.

في نهاية مارس/آذار 2016 وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية على قيد أسهم الشركة في جدول قيد الأوراق المالية المصرية.

ويبلغ رأس مال الشركة ما يقرب من 2.3 مليار جنيه (259 مليون دولار) موزعة على 229 ألف سهم بقيمة إسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم.

وأوضحت البورصة المصرية أنه سيتم بدء التداول على أسهم «موبكو» دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال الجلسة الأولى فقط.

وأضافت أنه اعتباراً من جلسة التداول التالية، سيجري تطبيق الآليات المعمول بها في السوق المدرجة، وأن يكون سعر الفتح للورقة المالية عند بدء التداول هو القيمة الإسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، مطلع العام الجاري انه سيجري طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

كما ان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أعلن في مطلع أغسطس/آب الماضي أن بلاده تستهدف جذب 8 مليارات جنيه (900 مليون دولار) سنوياً من الطروحات الأولية لشركات عامة في البورصة، موضحاً أن حصص الشركات التي سيتم طرحها في البورصة ستتراوح بين 20 و25 في المئة.

وطرحت مصر شركات حكومية في البورصة آخر مرة عام 2005 عندما طرحت أسهم «المصرية للاتصالات»، و»أموك» و»سيدي كرير للبتروكيميائيات».

(الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري).