﻿«الدولة الإسلامية» وهبوط أسعار النفط يضعان موازنة العراق في مأزق العجز

بغداد – الأناضول: يبدأ العراق مرحلة جديدة من المباحثات الداخلية والخارجية لتمويل العجز الجاري في موازنته للعام المقبل، التي تبدأ مطلع 2017، بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء.

ويشكل تراجع أسعار النفط، فضلا عن تكاليف الحرب، على تنظيم «الدولة الإسلامية» وإعادة بناء ما يسببه من خراب في المدن العراقية، فضلا عن عبء الديون وفوائدها، ثلاثي يحاصر بقوة الموازنة العراقية ويزيد من دائرة العجز فيها.

وقدرت قيمة الموازنة العراقية التي تنتظر موافقة مجلس النواب، بـ102 تريليون دينار (85 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة العجز الجاري فيها للعام الحالي، بعد تنفيذ تقشف في النفقات، بـ32 تريليون دينار (26.6 مليار دولار).

وتزامن ارتفاع العجز في مشروع الموازنة المقبلة مع استمرار الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» للعام الثالث على التوالي، فيما تواصل أسعار النفط الخام تسجيلها مستويات متدنية.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 65 في المئة في الوقت الحالي، عما كانت عليه منتصف 2014، نزولاً من 115 دولاراً للبرميل إلى أقل من 47 دولاراً أمس.

وصعدت صادرات العراق من النفط الخام لتوفير السيولة المالية المطلوبة لمواجهة النفقات الجارية للحكومة العراقية. ويعتمد العراق على مبيعات النفط لتوفير أكثر من 85 في المئة من إيرادات الدولة المالية.

ويقول مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون السياسات المالية، ان «العجز في موازنة العام المقبل هو ثلث الموازنة. إنه عجز مخطط لكنه كبير.. سيتم اللجوء للاقتراض الداخلي عن طريق وزارة المالية والبنك المركزي، والخارجي عن طريق صندوق النقد الدولي».

وأضاف ان «الجزء الأكبر من عملية الاقتراض سيكون داخليا وسيشكل نسبة 60 إلى 70 في المئة من مجموع الاقتراض، ويتضمن إصدار حوالات خزينة وسندات عن طريق وزارة المالية يتم تداولها في السوق».

ولفت المسؤول العراقي إلى أن «النسبة المتبقية لتغطية العجز ستكون عبر الاقتراض الخارجي، عن طريق البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى مصادر أخرى» لم يحددها.

ووفقاً للبنود الواردة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فأن البنك المركزي العراقي سيتكفل بتصدير سندات مالية بقيمة 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار) لتغطية العجز.

وبسبب أزمتها المالية لجأت بغداد خلال الاشهر الماضية إلى شراء أسلحة ومعدات قتالية من دول مختلفة دَينا، كما طلبت من الكويت لعامين متتاليين تأجيل سداد نحو 4.6 مليار دولار قيمة تعويضات الغزو العراقي للكويت عام 1990.

ومن المقرر ان يتسلّم العراق نحو ملياري دولار، قبل نهاية العام الجاري، من صندوق النقد الدولي ضمن القرض المالي البالغ 5.3 مليار دولار، الذي اتفق على منحه لبغداد على مراحل بعد أن تسلّم الدفعة الأولى والبالغة 634 مليون دولار يوليو/تموز الماضي.

وقالت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ان «العجز المالي كبير في الموازنة، وسيكون هناك ضغط كبير على المصارف الحكومية الرئيسية في البلاد». وأضافت أن «البنك المركزي العراقي سيصدر سندات مالية بقيمة 12 تريليون دينار لتغطية العجز المالي»، مشيرة إلى أن «الارقام في الموازنة غير قابلة للتغيير عند مناقشتها في البرلمان، لكن ذلك لا يعني إمكانية إضافة مبالغ أخرى للموازنة ضمن ملحق».

ورغم نجاح بغداد في يوليو/تموز الماضي في الحصول على نحو ملياري دولار من مؤتمر المانحين الذي انعقد في العاصمة واشنطن، مخصصة لإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية». لكن التميمي تقول إن حجم الأضرار يتطلب مبالغ مضاعفة.

وخصصت الحكومة العراقية في موازنة العام المقبل 24 تريليون دينار (نحو 20 مليار دولار) موازنة استثمارية لتمويل مشاريع قطاع النفط، والأمن، والكهرباء، وهي الأقل في الموازنات السنوية حسب المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي.

وقال الهنداوي أن «وزارة التخطيط لديها 4.5 ألف مشروع مستمر (يحتاج إلى تمويل مالي سنوي)، وأمام الازمة المالية، وضعنا ثلاثة خيارات لمواصلة العمل بالمشاريع، هي عرضها كفرص استثمارية، ومشاركة القطاع الخاص، والتنفيذ بطريقة الدفع بالآجل».

وأوضح المسؤول العراقي أن «الدفع بالآجل (الاقتراض) حددت له آليات وضوابط تمثلت بأن لا تزيد نسبة الفائدة على 6 في المئة سنوياً، وأن يبدأ سداد الديون بعد مضي 3 سنوات من إنجاز المشروع، وتكون عملية الدفع نصف سنوية).

(الدولار يساوي 1200 دينار عراقي).