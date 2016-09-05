﻿العراق: استقرار الإنتاج النفطي في الشهر الماضي وتراجع صادرات كردستان

بغداد – رويترز: قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أمس الإثنين ان إنتاج البلاد من الخام لم يسجل تغيرا يذكر في أغسطس/آب عند 4.638 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 4.632 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

وإنتاج أغسطس هو الأعلى منذ يناير/كانون الثاني، حين ضخ العراق 4.775 مليون برميل يوميا.

وفي الأسبوع الماضي قالت وزارة النفط ومصادر من شركة نفط الجنوب الحكومية ان صادرات العراق من الموانئ الجنوبية ارتفعت لأكثر من 3.230 مليون برميل يوميا في أغسطس، من 3.202 مليون برميل يوميا في يوليو بفعل الإنتاج المرتفع.

من جهة ثانية قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كُردستان العراق أمس ان صادرات الإقليم النفطية عبر تركيا هبطت إلى 411 ألفا و727 برميلا يوميا في المتوسط في أغسطس.

وانخفضت التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل الخام من حقول في الإقليم شبه المستقل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، من 457 ألفا و314 برميلا يوميا في يوليو، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار حينما بلغت 327 ألفا و371 برميلا يوميا.ولم يوضح بيان الوزارة سبب الانخفاض ولم ترد على الفور متحدثة على طلب للتعليق. وقال البيان ان 640 ألفا و329 برميلا إضافية من شركة نفط الشمال الحكومية العراقية تم ضخها في مخزون حكومة كردستان في ميناء جيهان في أغسطس.

واستأنفت بغداد وأربيل صادرات الخام المشتركة من حقل كركوك العملاق بعد إبرام اتفاق مبدئي بخصوص تقاسم الإيرادات، حسبما قالته مصادر تجارية الأسبوع الماضي.

وتوقفت تدفقات الخام من كركوك، التي تبلغ عادة 150 ألف برميل يوميا، منذ مارس، مع قيام الحكومة المركزية بالضغط على حكومة كردستان للموافقة على اتفاق جديد لتقاسم النفط وإيرادات الميزانية. وقالت الوزارة إن صافي دخل صادرات الإقليم من الخام في أغسطس بلغ نحو 349.9 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الدخل حوالي 414 مليون دولار. وبلغ متوسط سعر البرميل 32.44 دولار.