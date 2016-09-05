﻿روسيا والسعودية تتفقان على التعاون بهدف استقرار أسعار النفط دون اتفاق على تجميد الإنتاج

هانغتشو – وكالات: اعلنت السعودية وروسيا، أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، أمس الإثنين انهما اتفقتا على «العمل معا» لتحقيق استقرار أسعار النفط، إلا انهما اخفقتا في الاتفاق على تجميد الإنتاج.

وصرح الوزيران في بيان مشترك ان البلدين «لاحظا اهمية اجراء حوار بناء والتعاون المشترك بين اكبر دولتين منتجتين للنفط بهدف دعم استقرار سوق النفط وضمان مستوى مستقر من الاستثمار على المدى الطويل».

وصدر البيان المشترك عقب اجتماع للوزيرين في قمة مجموعة العشرين في الصين.

وأضاف البيان «لتحقيق ذلك اتفق الوزيران على العمل معا بالتعاون مع الدول الاخرى المنتجة للنفط»، مضيفا انهما اتفقا على تشكيل «مجموعة مراقبة مشتركة» لتقديم التوصيات الهادفة إلى منع تقلبات الأسعار.

ووصف وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الإعلان بانه يؤذن بـ»عهد جديد» من التعاون بين روسيا والسعودية، مؤكدا ان ذلك سيكون له «أهمية كبيرة» على أسواق النفط، بحسب ما اوردت وكالة انترفاكس للانباء.

الا انه لم ترد اية تفاصيل في الاعلان عن اي اتفاق لتجميد إنتاج النفط، قبل اسابيع من لقاء بين روسيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» في الجزائر لمناقشة الازمة.

ولم تتمكن كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم من التوصل إلى اتفاق حول تجميد إنتاج النفط، لاسباب من اهمها الخلاف بين السعودية وايران حول رغبة طهران في زيادة مستويات إنتاجها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

وقال نوفاك ان موسكو والرياض تناقشان وضع «معايير ملموسة» لوقف تقلبات الأسعار، الا انه اكد على ضرورة السماح لايران بالعودة إلى مستويات الإنتاج التي سبقت فرض العقوبات عليها.

من ناحيته صرح وزير النفط السعودي خالد الفالح لتلفزيون (العربية) انه «لا توجد حاجة الآن لتجميد الإنتاج. لدينا الوقت» من اجل اتخاذ هذا الاجراء. وأضاف «التجميد هو من الاحتمالات المفضلة لكنه ليس ضروريا اليوم (..) وضع السوق يتحسن يوما بعد يوم والأسعار تبيّن ذلك».

وأمس الأول دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تعزيز التعاون بين البلدين وخصوصا في مجال النفط.

وقال بوتين «نعلق اهمية كبرى على تعزيز التعاون المتبادل مع السعودية. هذا الأمر يعني علاقاتنا الثنائية خصوصا وأننا أكبر مصدرين للنفط، وكذلك القضايا الدولية».

من جهته، اكد محمد بن سلمان ان العلاقات بين المملكة وروسيا «استراتيجية» وان «التعاون والتنسيق» بين البلدين «بالغا الاهمية». وأضاف «من دون مشاركة روسيا والسعودية لا يمكن إرساء سياسة مستقرة في مجال النفط»، في وقت تراجعت أسعار الخام بشكل كبير في العامين الأخيرين.

وشكل هذا التراجع ضربة كبيرة لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، وخصوصا روسيا التي تطاولها ايضا عقوبات غربية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ودعا عدد من منتجي «أوبك» إلى تثبيت الإنتاج لكبح تخمة المعروض من الخام، كما لمحت السعودية أكبر منتج في المنظمة إلى رغبتها في التعاون في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا على ميزانيتها وتسعى لطرح جزء من شركة «أرامكو» الحكومية المنتجة للنفط في البورصة.

يذكر ان روسيا كانت مستعدة في أبريل/نيسان لتثبيت الإنتاج مع «أوبك»، لكن المباحثات انهارت بعدما قالت الرياض في اللحظة الأخيرة انها لن تقبل الاتفاق إلا إذا شاركت فيه إيران، ثالث أكبر منتج للخام في «أوبك».

وتقول إيران إنها تحتاج لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال سنوات العقوبات الغربية التي رفعت عنها في يناير/كانون الثاني.

وقال بوتين الأسبوع الماضي إن اتفاقا جديدا بشأن إنتاج النفط قد يتضمن بعض التنازلات فيما يخص الإنتاج الإيراني.

وانهارت أسعار النفط لتهبط إلى 27 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام مقارنة مع 115 دولارا في منتصف 2014 لكنها تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارا للبرميل.