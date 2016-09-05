﻿غريزمان سيفكر في ترك أتلتيكو اذا رحل سيميوني!

مدريد – رويترز: يقول انطوان غريزمان مهاجم منتخب فرنسا إنه سيترك اتلتيكو مدريد في حال رحيل المدرب دييغو سيميوني عن النادي الاسباني. وتألق غريزمان تحت قيادة سيميوني وسجل أكثر من 50 هدفا منذ انتقاله من ريال سوسيداد في 2014. ومدد اللاعب البالغ 25 عاما تعاقده مع اتلتيكو في يونيو/ حزيران رغم تقارير لوسائل اعلام ربطته باحتمال الانتقال الى باريس سان جيرمان. وفاز سيميوني بالدوري الاوروبي وكأس اسبانيا والدوري الاسباني مع اتلتيكو. وقاد المدرب الارجنتيني البالغ 46 عاما أيضا النادي لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في ثلاث سنوات. وقال غريزمان: «سيكون الموقف مختلفا في حال رحيل سيميوني الى باريس سان جيرمان أو الى أي وجهة أخرى. تحدثت معه قبل تمديد التعاقد وأكد انه سيستمر في منصبه». وتابع: «أتعلم منه الكثير. سان جيرمان ليس هدفي في اللحظة الراهنة. أنا سعيد في اسبانيا. أنا فخور بحب الجماهير. أسعى لتقديم أفضل ما لدي».

دي روسي يغيب عن روما أسبوعين للإصابة

روما – الأناضول: أعلن نادى روما الإيطالى، غياب دانييلى دي روسي لاعب الوسط عن الفريق لأسبوعين بسبب الإصابة. وأن الفحوصات الطبية التي أجراها دي روسي أثبتت تعرضه لكدمة قوية مع ورم دموي تحت الجلد والعضلات في ساقه اليسرى ويتطلب الأمر أسبوعين على الأقل للتعافي من الإصابة. وتعرض دي روسي لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام فرنسا يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الأخير 3/1. وبذلك، يغيب دي روسي عن مباراة روما أمام سامبدوريا المقبلة بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

«دارمشتاد» يطلق اسم أحد مشجعيه على الاستاد حتى نهاية الموسم

برلين – د ب أ: أعلن دارمشتاد الألماني أنه سيطلق اسما جديدا على استاده حتى نهاية الموسم الجاري، تكريما لمشجع للفريق فارق الحياة قبل أشهر. وأوضح النادي أن شركة «ميرك» الراعية للاستاد تنازلت عن حقوق اسم الملعب بشكل مؤقت ليطلق عليه ملعب «جوناثان هايمس ستاديون آم بولنفالتور» حتى نهاية الموسم الجديد. وفارق المشجع هايمس الحياة وعمره 26 عاما، في آذار/ مارس الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكان يرتبط بعلاقة وثيقة بالنادي المحبب له، دارمشتاد. وقال آيتك سولو قائد الفريق: «هذا يشكل مساعدة تحفيزية لنا. نرغب في البقاء بالدوري واتصالنا باسم المشجع هايمس سيمنحنا دفعة لتحقيق هذا الهدف».

رابع أفقر دول العالم ترعى فريقا في الدوري الفرنسي!

إنجامينا – د ب أ: تولت تشاد، رابع أفقر دول العالم، مهمة الراعي الرئيسي لفريق ميتز المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، في خطوة يتردد أنها تهدف إلى جذب المزيد من السياح. وقوبل القرار بانتقادات حادة، وتحدثت صحيفة «لوبروجيه» الفرنسية عن إهدار المال، كما وصف حسين نجارو رئيس المجلس الرياضي في تشاد الأمر بأنه «مزحة سخيفة». ونفى وزير الرياضة في تشاد، بيتيل مياروم، ما ذكرته تقارير حول أن قيمة عقد الرعاية تبلغ 12 مليون يورو، لكنه لم يكشف عن أي قيمة أخرى. كما لم يعلق النادي الفرنسي على الأمر. وحملت قمصان الفريق الجديدة، التي أزيح عنها الستار في آب/ أغسطس الماضي شعار «تشاد: واحة الساحل». وذكرت حكومة تشاد أن العقد جرى تمويله من شركات محلية.

الأردن يفوز باستضافة بطولة آسيا لكرة السيدات 2018

عمان – الأناضول: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منح الأردن تنظيم بطولة كأس الأمم الآسيوية للسيدات 2018. ووفقا لموقع الاتحاد القاري، فإنه تم تحديد الدول المضيفة للبطولات المقبلة للكرة النسائية، حيث اختيرت الأردن لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2018، في حين تقام بطولة آسيا للشابات تحت 19 عاما 2017 في مدينة نانجينغ الصينية، علما أن العاصمة التايلندية بانكوك اختيرت لاستضافة نهائيات بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاما 2017. وقالت مويا دود، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي: «الأردن أثبت أنه يستحق استضافة النسخة المقبلة، هذا القرار يعتبر تاريخيا من الناحية الجغرافية؛ حيث أنها المرة الأولى التي يقوم فيها اتحاد وطني من غرب آسيا باستضافة بطولة رئيسية للسيدات، ونحن نتطلع لمتابعة الأردن تحت الأضواء في وقت لاحق من الشهر الجاري عندما يستضيفون نهائيات كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما».

سلة قطر تفوز بكأس الخليج

أبوظبي – الأناضول: توّج المنتخب القطري بكأس الخليج لكرة السلة للمرة الرابعة على التوالي. وتغلب في المباراة الفاصلة على السعودية 66-61. وأقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وتساوى المنتخبان القطري والسعودي في الصدارة بـ7 نقاط، ليخوضا مباراة فاصلة لتحديد البطل. واحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث. وشهدت النسخة الخامسة عشرة لكأس الخليج للسلة والتي أقيمت في الإمارات مشاركة الإمارات وقطر والسعودية والبحرين وسلطنة عمان.