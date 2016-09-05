﻿بوي يحطم آمال نادال ويقصيه وسط تألق فرنسي

نيويورك – رويترز: فاز الفرنسي لوكا بوي في مباراة من خمس مجموعات على رفائيل نادال، الذي أحرز 14 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، ليتأهل إلى دور الثمانية في أمريكا المفتوحة للتنس.

وبدأ بوي (22 عاما) المباراة بقوة وتقدم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ثم تعافى من تعثره في المجموعة الرابعة وتألق في المجموعة الخامسة وحسم اللقاء بعد شوط فاصل 6-1 و2-6 و6-4 و3-6 و7-6 في أربع ساعات وسبع دقائق. وقال بوي بعدما سقط على ظهره احتفالا بالضربة الأمامية التي أنهت المباراة من الفرصة الرابعة المتاحة للحسم: «هذه أول مباراة لي على الملعب الرئيسي أمام رفائيل. لم يكن بوسعي أن أحلم بأفضل من ذلك».

وفي وقت سابق بلغ الفرنسي جايل مونفيس دور الثمانية أيضا بفوزه 6-3 و6-2 و6-3 على القبرصي ماركوس بغداتيس، بينما تفوق الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف التاسع على الأمريكي جاك سوك. وخاض بوي مباراته الثالثة على التوالي من خمس مجموعات وأظهر أن وصوله إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون في وقت سابق من العام الجاري لم يكن ضربة حظ. وشهد الشوط الفاصل بين نادال وبوي تقاربا كبيرا في المستوى. وتقدم اللاعب الفرنسي 4-1 وقلص نادال، الفائز باللقب مرتين، النتيجة إلى 4-3 لكن بوي عاد وتقدم 6-3 ليملك ثلاث فرص للحسم. لكن نادال، الذي تعافى بشكل رائع من إصابة بالمعصم كانت تسببت في انسحابه قبل مباراته بالدور الثالث في رولان غاروس وغيابه عن ويمبلدون، كافح بقوة وأنقذ كل هذه الفرص وتعادل 6-6. وبدا أن نادال سيقترب من الوصول إلى نقطة المباراة عندما تقدم إلى الأمام لكنه ضرب الكرة بشكل خاطئ من مدى قريب في الشبكة قبل أن يستغل بوي الفرصة التالية مباشرة وينهي المباراة. وقال بوي: «تعلمت أن المباراة لا تنتهي إلا بآخر نقطة. تأخرت في المجموعة الخامسة وقاتلت وتقدمت 6-3 في الشوط الفاصل ثم عاد. بالفعل لا تحسم المباراة إلا بالنقطة الأخيرة». وقال نادال: «قاتلت حتى النهاية وحتى آخر كرة. كانت المباراة متقاربة جدا. أهنئ منافسي فلقد اتخذ القرارات بشكل أفضل مني في النقاط الأخيرة». وأكد نادال أن بوي يملك مستقبلا واعدا وقال: «إنه لاعب يجيد كل الضربات. إنه يملك إمكانات الدخول في أول عشرة لاعبين بالتصنيف وسيكون بوسعه القتال للتقدم في السنوات المقبلة إذا واصل اللعب بنفس الطريقة ونجح في تطوير نفسه». وسيلعب بوي في دور الثمانية مع مونفيس المصنف العاشر الذي فاز على بغداتيس ولم يخسر بعد أي مجموعة في البطولة الجارية.

ونفض نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا الغبار عن نفسه في ظل لعبه لفترة قليلة، وفاز على البريطاني كايل إدموند 6-2 و6-1 و6-4 ليبلغ دور الثمانية. واجتاز ديوكوفيتش الدور الثاني بعد انسحاب التشيكي ييري فيسيلي بسبب الإصابة وكان متقدما 4-2 في المجموعة الثالثة، عندما انسحب أيضا الروسي ميخائيل يوجني لتمر بذلك ستة أيام على آخر مباراة كاملة خاضها اللاعب الصربي. وتدرب ديوكوفيتش طويلا لتعويض نقص فترات اللعب لكنه نفض الغبار عن نفسه وتلاعب بمنافسه البريطاني بسلسلة من الضربات المتنوعة والكرات الساقطة والكرات القصيرة وغيرها. وقال ديوكوفيتش: «انتابني شعور رائع بخوض المباراة. لم ألعب الكثير من التنس. كانت الضربات من الخط الخلفي والأمامية والخلفية رائعة جدا. أعتقد هذا أكثر ما أسعدني». وبعد الفوز بسهولة بأول مجموعتين تراجع أداء ديوكوفيتش بعض الشيء وتعادل 4-4 مع إدموند في المجموعة الثالثة قبل أن يحسم اللقاء ويتقدم في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام. وسيخوض ديوكوفيتش مباراة من المنتظر أن تكون أكثر صعوبة في دور الثمانية أمام الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف التاسع الذي فاز 6-3 و6-3 و6-7 و6-2 على الأمريكي جاك سوك المصنف 26.