﻿فورمولا ـ 1: سترول الكندي أبرز المرشحين لخلافة ماسا في وليامز

مونزا (ايطاليا) – رويترز: أصبح الكندي الشاب لانس سترول أبرز المرشحين للانضمام إلى فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 في الموسم المقبل، ليقود له بدلا من البرازيلي فيليبي ماسا الذي أعلن في الأسبوع الماضي أنه سيعتزل في نهاية الموسم الحالي.

وقال جاك فيلينيف بطل العالم في 1997 وآخر كندي يقود للفريق الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، في حلبة مونزا الايطالية إن سترول (17 عاما) أصبح قريبا من الانضمام رسميا للفريق. وأكد مصدر في وليامز أن سترول ضمن القائمة المختصرة للمرشحين للانضمام للفريق إلى جانب البرازيلي فيليبي نصر الذي كان سائقا احتياطيا في وليامز قبل انضمامه لفريق ساوبر الذي يقود له حاليا. وسيكمل سترول الذي يمول مسيرته الرياضية والده الثري لورانس عامه الـ18 في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وهو يقترب من الفوز ببطولة الفئة الثالثة الأوروبية التي ستمنحه الترخيص اللازم للمنافسة في الفئة الأعلى. وكان وليامز تعاقد مع سترول العام الماضي ضمن برنامج تطوير السائقين، أملا في القيادة للفريق مستقبلا على غرار سائقين آخرين. كما سينتهي عقد الفنلندي كيمي رايكونن (36 عاما) بطل العالم في 2007 مع فيراري في نهاية الموسم المقبل وكشف المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فورس انديا عن رغبته في القيادة للفريق الايطالي الشهير الذي تخرج من أكاديميته، لكن ارتباطه بفريقه الحالي ربما يجعل الأمور أكثر صعوبة. وتحوم شكوك أيضا حول مستقبل الدنماركي كيفن ماغنوسن والبريطاني الصاعد جوليون بالمر في فريق رينو وكذلك الروسي دانييل كفيات سائق تورو روسو.