﻿الترجي التونسي يخسر أمام سان جيرمان الفرنسي

الدوحة – د ب أ: استهل الترجي التونسي مشاركته في بطولة العالم للأندية أبطال القارات لكرة اليد (سوبر غلوب 2016) المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة بالخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 31/38 ليفقد حظوظه في التأهل إلى الدور التالي بعد التعديلات التي تم ادخالها على نظام البطولة التي صارت تقضي بخروج المغلوب. كما خسر لخويا القطري من فوكسي برلين الألماني 25/27.

وسيخوض الترجي مباراة ضد توباتي البرازيلي، في حين اقترب سان جيرمان خطوة إضافية من المنافسة على اللقب حيث يعد احد ابرز المنافسين مع فوكسي برلين. ورغم التفاوت في موازين القوى، إلا أن ممثل كرة اليد التونسية تمكن من تقديم مستويات جيدة للغاية خلال شوط المباراة الاول، الذي لم يزد فيه الفارق عن هدف او هدفين، بل شهد تقدم الترجي مع الوصول إلى المنتصف بفارق هدفين. ويدين الفريق إلى لاعبيه كمال العلويني وأسامة البوغانمي وحارسه المخضرم مروان مقايز، غير ان خبرة النجم نيكولا كراباتيتش وزميله دانييل ناس صنعت الفارق في اللحظات الصعبة لتنتهي هذه الفترة 21/18. وفي الشوط الثاني، واصل الترجي أداءه الجيد، غير ان بعض الاخطاء الفردية وكثرة الاستبعادات حالت دون تسجيل العديد من الاهداف المؤثرةـ، خاصة في آخر الدقائق لينجح فريق العاصمة الفرنسية، المشارك في البطولة ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، في حسم المواجهة لمصلحته، مستغلا التراجع الكبير في أداء منافسه مع نهاية الشوط، لينجح في انهاء المواجهة على فارق سبعة أهداف بنتيجة 38/31. وتعرض لخويا بطل مسابقة الأندية الآسيوية إلى الخسارة أمام فوكسي برلين 25/27. وظهرت المباراة متوازنة بشكل كبير، بالرغم من ان فوكسي برلين يعد من أقوى الأندية الأوروبية، وحصد لقب النسخة الماضية من سوبر غلوب لتنتهي الفترة الاولى على فارق هدفين، 14/12 غير ان ذلك لم يمنع ابناء التونسي ثابت محفوظ من الدفاع عن حظوظ الفوز بكل قوة. وسيكتفي لخويا بخوض الأدوار الترتيبية من أجل انهاء مشاركته في أفضل مركز ممكن.