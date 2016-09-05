﻿مارادونا يساند الإمارات ويدعو الجماهير إلى حضور مباراة استراليا

دبي – د ب أ: أبدى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا دعما قويا للمنتخب الإماراتي في مشواره نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

فقد أعلن مارادونا عن مساندته للأبيض الإماراتي من خلال دعمه المعنوي للاعبين وتحليلاته الإيجابية لما قدمه المنتخب الإماراتي في المباراة التي فاز بها على مضيفه الياباني 2/1 الخميس الماضي في الجولة الأولى. وطالب الجماهير بالحضور بكثافة كبيرة إلى استاد «محمد بن زايد» في أبوظبي، اليوم لمؤازرة المنتخب الإماراتي في مباراته المرتقبة أمام نظيره الأسترالي ضمن الجولة الثانية. وكان مارادونا أبدى تعجبه من فوز الإمارات على اليابان في عقر دارها، قائلا: «فوز المنتخب الإماراتي تحقق وسط جماهير غفيرة وعلى ملعب المنافس، عندما شاهدت الجماهير في الملعب شعرت بالخوف والقلق، كما أن الهدف المبكر الذي سجله المنتخب الياباني كان من الممكن أن يُربك أي حسابات، لكن كنت على ثقة بأن منتخب الإمارات قادر على استعادة التوازن من جديد». وأبدى مارادونا إعجابه بالمهاجم الإماراتي أحمد خليل واصفا إياه بالمهاجم الفذ في قيادة هجوم منتخب بلاده، وأضاف: «عندما سجل أحمد خليل المهاجم الذي يمكن وصفه بالفذ، هدفا أصبحنا جميعا نتأكد أن هذا المنتخب ليس صيدا سهلا، وأن اللاعب أفسد طموحات اليابان بكرة رائعة، كما أن ركلة الجزاء التي سجلها خليل، وجاء منها هدف التقدم تدل عن موهبة كبيرة وثقة بالنفس لا حدود لها». وواصل مارادونا، الذي أكد متابعته المباراة من بدايتها وحتى نهايتها، إشادته بالمنتخب الإماراتي قائلا: «أجاد في الضغط على المنافس في أماكن عديدة بالملعب، ووضح منذ البداية الحذر من المنتخبين، مع بعض المناوشات الهجومية لليابان والتي تصدى لها دفاع الإمارات ببراعة، والحارس خالد عيسى كان متألقا في العديد من الكرات حيث تصدى لفرص خطيرة، تؤكد أنه حارس كبير، وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في الموقعة المثيرة». وشدد على أهمية استغلال الفوز الثمين على اليابان بصورة إيجابية في الفترة المقبلة وتحفيز الجماهير «ويجب ألا ينسى لاعبو الإمارات أنهم حققوا الفوز، وأن مباراة أستراليا بداية المشوار، لأن التصفيات طويلة، والمنتخبات المنافسة مع الإمارات قوية، وأن الفوز على فريق في حجم وقوة اليابان على ملعبه، رسالة قوية إلى المنتخبات الأخرى، وبالتالي على اللاعبين أن يكونوا في قمة الحذر». وأضاف مارادونا: «جمهور الإمارات مطالَب، في مباراة اليوم أمام أستراليا، بأن يملأ مدرجات الملعب بأكملها، مثلما شاهدته في مباراة سابقة مع السعودية في الدور الثاني من التصفيات، في استاد محمد بن زايد في أبوظبي، والمنتخب الأسترالي يجب الحذر الكامل منه، حيث يملك خبرات عالية في لاعبيه المنتشرين في ملاعب أوروبية مختلفة». وتابع: «ما قام به منتخب الإمارات أمام اليابان، يؤكد أن مهدي علي لديه كفاءة عالية في إدارة المباريات الكبيرة، وبالتالي فإنني أثق تماماً في كفاءة مهدي، وقدرة عناصره من لاعبين لديهم خبرات وكفاءات وخبرات متنوعة. وأن الفوز على أستراليا سيفتح أفاقاً كبيرة لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال، والجيل الحالي من اللاعبين يستحق أن يكون من ضمن منتخبات كأس العالم في موسكو 2018».