﻿مواجهات صعبة للمنتخبات العربية في الجولة الثانية… بينها لقاء السعودية والعراق

عواصم – الأناضول: تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، بإقامة مباريات غاية في الأهمية والإثارة بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية. ويشارك في التصفيات 5 منتخبات عربية هي العراق والسعودية والإمارات وقطر وسوريا.

ففي المجموعة الأولى، يستضيف المنتخب القطري نظيره أوزبكستان في الدوحة، في لقاء صعب. فالمنتخب القطري يسعى لعبور الكبوة التي تعرض لها في المباراة الأولى بعد الهزيمة أمام نظيره الإيراني بهدفين، لذا فإن لاعبي الفريق طالبوا الجماهير القطرية بضرورة الحضور ومؤازرة الفريق. ويعول «العنابي» كثيرا على مجموعة من العناصر الأساسية، في مقدمتهم سباستيان سوريا. ويسعى الفريق الأوزبكي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، ويعول مدربه صامويل بابايان، على خبرة سيرفر جباروف، قائد الوسط وأفضل لاعب في آسيا (مرتين)، والهداف العجوز ألكسندر غينريخ، بجانب عزيزبيك حيدروف وأنزور إسماعيلوف. وبلا شك فإن المهمة ليست سهلة على قطر أمام منافسه القوي الذي يتفوق عليه بأربعة انتصارات مقابل انتصار واحد لقطر وتعادل وحيد، كما أن المنتخب الأوزبكي حقق بعض انتصاراته على المنتخب القطري في عقر داره.

وضمن المجموعة ذاتها، يخوض المنتخب السوري مواجهة صعبة وقوية أمام كوريا الجنوبية على ملعب «توانكو عبدالرحمن»، بماليزيا نظرا لقرار الفيفا بعدم إقامة أي مباراة في سوريا لسوء الأوضاع الأمنية بالبلاد. ويتطلع المنتخب السوري بأمل حذر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية، وتعويض الهزيمة التي مني بها في الجولة الأولى من أوزبكستان بهدف دون رد، بينما يحاول نمور كوريا تحقيق الفوز الثاني على التوالي. والتقت سوريا مع كوريا 6 مرات، وحققت فوزاً واحداً مقابل تعادلين و3 خسارات.

وفي مباراة ثالثة في المجموعة ذاتها، يلعب المنتخب الصيني مع نظيره الإيراني في لقاء مهم، فالأول يحاول تجاوز كبوة المباراة الأولى، بينما يحاول الأخير تحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وفي المجموعة الثانية، تتجه الأنظار صوب ملعب «شاه علم» بماليزيا لمتابعة قمة الكرة العربية بين العراق والسعودية، حيث تقام مباريات العراق خارج أرضه لسوء الأوضاع الأمنية في البلاد. ويتطلع المنتخب العراقي إلى التعويض بعد هزيمته أمام أستراليا 2/0 في الجولة الأولى، بينما يسعى المنتخب السعودي لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده، بعد فوزه الصعب على تايلند بهدف نظيف. تاريخ مواجهات المنتخبين يشير إلى أنهما التقيا 31 مرة في مختلف البطولات، وحقق المنتخب العراقي 15 انتصاراً، وفازت السعودية في ثماني مباريات وتعادلا في مثلها. واستناداً إلى تاريخ المنتخب السعودي، فإن لقاءه مع العراق هو الخامس في تاريخه خلال التصفيات المؤهلة للمونديال، وتغلب «الأخضر» ثلاث مرات، وتعادل معه مرة واحدة. وضمن المجموعة ذاتها، يستضيف المنتخب الإماراتي نظيره الأسترالي، في لقاء مهم ومصيري لكلا الفريقين، الذين لديهما الرغبة والطموح في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي. ويحاول المنتخب الإماراتي بقيادة مدربه مهدي علي، استغلال عاملي الأرض والجمهور، والحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد الفوز على اليابان في عقر دار الأخير 2/1 في الجولة الأولى، على أمل انتزاع النقاط الثلاثة. وسيكون الثنائي أحمد خليل وعمر عبدالرحمن الشهير بـ»عموري»، من الأوراق الرابحة التي سيعتمد عليها الفريق. ويأمل المنتخب الأسترالي لتكرار فوزه على الإمارات بعدما تخطاها 2-صفر في نصف نهائي كأس آسيا 2015، في المباراة الرسمية الوحيدة بين المنتخبين.

وفي مباراة ثالثة، يلعب المنتخبان التايلندي والياباني في لقاء الجريحين، فكلاهما يسعى لانعاش آماله في المنافسة على حجز بطاقة التأهل للمونديال بعد الهزيمة التي تلقاها كلا منهما في مباراته الأولى. ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات والسعودية ثم اليابان بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن تايلند والعراق.