﻿المجموعة السادسة: لالانا يقود انكلترا إلى فوز صعب على سلوفاكيا… واسكتلندا تسحق مالطا

عواصم – د ب أ: انتزع المنتخب الإنكليزي فوزا صعبا من مضيفه المنتخب السلوفاكي 1/صفر في الجولة الأولى من المجموعة السادسة، والتي شهدت أيضا تعادل ليتوانيا مع سلوفينيا 2/صفر وفوز اسكتلندا على مالطا 5/1.

ويدين المنتخب الإنكليزي بالفضل لأدم لالانا، الذي سجل الهدف الوحيد قبل ثوان من إطلاق الحكم صافرة النهاية، ليمنح سام أولاردايس، المدرب الجديد للمنتخب الإنكليزي، أول فوز له في قيادة المنتخب. وشهدت المباراة طرد مارتن سكيرتل مدافع المنتخب السلوفاكي في الدقيقة 57. كان الحذر هو السمة السائدة في الربع ساعة الأول من المباراة، خاصة أن منتخب سلوفاكيا اعتمد على تضييق المساحات والتأمين الدفاعي وشن هجمات مرتدة سريعة على المرمى الإنكليزي، الذي لعب مباراة مفتوحة وبادر بشن الهجمات، لكنه لم يتمكن من فك شفرات الدفاع السلوفاكي. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أحرز ثيو والكوت هدفا للمنتخب الإنكليزي لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل خاصة وأنه استلم تمريرة بينية من روني وهو في موقف تسلل. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع أنقذ لالانا المنتخب بتسجيله هدف الفوز، عندما لعبت الكرة داخل منطقة جزاء سلوفاكيا، وتهيأت أمامه ليسدد كرة أرضية قوية مرت من بين قدمي الحارس كوزاسيك ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.

وفي المباراة الثانية ، تعادلت ليتوانيا مع سلوفينيا 2/2. وسجل هدفي ليتوانيا فايودور سيرناويش وفيكينتاس سليفكا في الدقيقتين 32 و35، فيما سجل هدفي سلوفينيا ريني كرين في الدقيقة 77 وبوسيتان سيزار في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وفي المباراة الثالثة، فاز اسكتلندا على ضيفه مالطا 5/1. وسجل أهداف اسكتلندا روبرت سنودغراس (هاتريك) الأول في الدقيقة العاشرة والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62 والثالث في الدقيقة 84، وأكمل كريس مارتن وستيفن فليتشر أهداف المنتخب الإسكتلندي في الدقيقتين 53 و74، فيما سجل هدف منتخب مالطا الوحيد ألفريد إفيونغ في الدقيقة 14. وشهدت المباراة طرد جوناثان كاروانا ولوكي غامبين من مالطا في الدقيقتين 59 والأخيرة من المباراة.