﻿المجموعة الثالثة: ألمانيا تهزم النرويج بهدفين لمولر… وتعادل مخيب للتشيك أمام ايرلندا الشمالية

عواصم – د ب أ: أكد المنتخب الألماني تفوقه على نظيره النرويجي بتغلبه عليه 3/صفر في المرحلة الأولى من المجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018، والتي شهدت ايضا فوز اذربيجان على سان مارينو 1/صفر وتعادل التشيك مع إيرلندا الشمالية سلبا.

وفشل المنتخب النرويجي في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جمهوره وتلقى هزيمة كبيرة من المنتخب الألماني بثلاثة أهداف سجلها توماس مولر في الدقيقتين 15 و60 وجوشوا كيميتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وواصل المنتخب الألماني تفوقه على النرويج، حيث التقيا في 20 مباراة فاز المنتخب الألماني في 13 مباراة وخسر في اثنتين وتعادلا في خمس. وجاءت المباراة سريعة من الطرفين خاصة من جانب المنتخب الألماني الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى النروجي الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة. وفي المباراة الثانية، انتزع اذربيجان فوزا صعبا من مضيفه سان مارينو 1/صفر. ويدين منتخب اذربيجان بالفضل في هذا الفوز لروسلان غوربانوف، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وحصد اذربيجان أول ثلاث نقاط له فيما ظل سان مارينو بلا نقاط. وفي المباراة الثالثة، تعادل التشيك مع ضيفه إيرلندا الشمالية سلبا ليحصل كل منهما على نقطة.