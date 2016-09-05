﻿لندن تحتفل بذكرى حريقها الكبير في القرن السابع عشر

لندن ـ رويترز: التهمت النيران مجدداً المباني التاريخية للعاصمة البريطانية ولكن هذه المرة عندما أحرق نموذج خشبي مصغر للندن في القرن السابع عشر بمناسبة مرور 350 عاماً على حريق لندن الكبير.

وشب حريق لندن الكبير في مخبز في شارع بودينج لين في الساعات الأولى من صباح الثاني من سبتمبر/ أيلول عام 1666 وانتشر بسرعة في المباني الخشبية للمدينة القديمة. واستعر الحريق لأربعة أيام مدمراً أجزاء من المدينة داخل السور الروماني القديم إلا أنه أسفر عن سقوط ستة قتلى فقط.

واحترقت كاتدرائية القديس بولس القديمة التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى بالكامل ثم أعيد بناؤها بشكلها الحالي وفقاً لتصاميم المهندس المعماري كريستوفر رين. وابتكر فنان أمريكي يدعى ديفيد بيست تصميم النموذج الخشبي الذي بناه عدد من الشبان العاطلين في لندن على مدى أشهر عدة. وتم إحراق النموذج في ختام مهرجان فني مدته أربعة أيام بعنوان «احتراق لندن» إحياءً للذكرى.