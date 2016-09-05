مقتل 9 في هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” وسط بغداد

بغداد- رويترز- قالت الشرطة ومصادر طبية إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في وقت متأخر اليوم الاثنين في العاصمة العراقية بغداد في هجوم بسيارة ملغومة، أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عنه.

وقالت وكالة “أعماق” للأنباء، التابعة للتنظيم المتشدد، إن انتحارياً استهدف تجمعاً للشيعة في حيّ الكرادة.

وذكرت الشرطة ومصادر طبية أن 20 شخصاً أصيبوا أيضاً في الانفجار، وتوقعت المصادر ارتفاع عدد القتلى.

وأدى القتال ضد “الدولة الإسلامية”، التي استولت على ثلث أراضي العراق في 2014، إلى تفاقم الصراع الطائفي الممتد منذ أمد بعيد بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية في العراق.

وفي العام المنصرم تكبّد المتشددون خسائر لصالح القوات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، لكن مثل هذه التفجيرات تظهر أن المتشددين لا يزال بإمكانهم تنفيذ هجمات خارج مناطق سيطرتهم في شمال وغرب العراق.

وقع انفجار الاثنين قرب موقع هجوم انتحاري نفّذه تنظيم “الدولة الإسلامية” في يوليو تموز، وأسفر عن مقتل 324 شخصاً، في أحد أكثر الهجمات دموية في العراق منذ سقوط صدام حسين على أيدي القوات التي تقودها الولايات المتحدة قبل 13 عاماً.