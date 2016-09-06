كلينتون وترامب يحضران فعاليات انتخابية في عيد العمال

واشنطن- د ب أ- استغل مرشحا الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب الاحتفال بعيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين لحضور فعاليات انتخابية في معاقل العمال التقليدية قبل الانتخابات المقررة في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وتحدث كلا المرشحين في فعاليات بمدينة كليفلاند في ولاية أهايو، وسيحضر ترامب فعالية في مدينة أخرى بمناسبة عيد العمال في الولاية ذاتها بينما ستتوجه كلينتون جوا إلى إلينوي في الطائرة الجديدة المخصصة للحملة.

وألقت كلينتون كلمة في مهرجان عيد العمال إلى جانب تيم كين الذي اختارته نائبا لها، عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا، إلى جانب رئيسي أكبر اتحادي عمال في الولايات المتحدة.

وهاجمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أسلوب حملة ترامب، وقالت إن الولايات المتحدة تحتاج إلى انتخابات “تقدر طبيعة المستقبل الإيجابي الذي سيحسن معيشة الشعب في أوهايو، وإن الوعود الجوفاء والهجوم العنصري لن يؤديا هذا الغرض”.

وأجابت كلينتون، التي تعرضت لانتقادات مؤخرا لعدم عقد مؤتمرات صحفية، عن أسئلة وجهها الصحفيون الذين رافقوها للمرة الأولى على متن الطائرة الجديدة المخصصة للحملة.

وأعربت كلينتون عن قلقها بخصوص “تقارير ذات مصداقية حول التدخل الروسي في انتخاباتنا”، وأشارت إلى أن الأمر يثير بعض الأسئلة الخطيرة. وقالت للصحفيين إنها “أكثر من مستعدة” للشهرين الأخيرين من الحملة.

وانتقدت كلينتون في حوار مع شبكة “إيه بي سي” الإخبارية زيارة ترامب للمكسيك الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أنها لم تكن لتقبل دعوة الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو لزيارة بلاده قبل الانتخابات التي ستعقد في الثامن من تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وأضافت لشبكة “إيه بي سي” أن ترامب تسبب في” واقعة سياسة محرجة” و”لم يستطع مجرد التواصل بشكل مؤثر مع رئيس دولة”.

وحضر ترامب إحدى الفعاليات أيضا في كليفلاند بمشاركة نائبه المحتمل مايك بنس، حاكم ولاية إنديانا. وحضر جلسة مائدة مستديرة في الصباح مع أعضاء نقابات عمالية قبل أن يتوجه إلى معرض بمدينة كانفيلد بولاية أوهايو.

وقال في كلمة أمام الحشود “سنستعيد وظائف، وسنوقف الشركات من المغادرة .. علينا إعادة الوظائف إلى هذه الدولة وإلا لن تكون لدينا دولة”.

وقال المرشحان إنهما يسعيان إلى جذب العمال والنقابات العمالية في قلب المنطقة الصناعية في البلاد.