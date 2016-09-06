قصف مدفعي إسرائيلي على حدود غزة

غزة- الأناضول- قصفت مدفعية إسرائيلية، صباح الثلاثاء، عدة أهداف شمالي قطاع غزة، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود للأناضول، أن آليات مدفعية متمركزة على الحدود “أطلقت نحو 5 قذائف، استهدفت برجين للرصد والمراقبة”، يتبعان لأحد فصائل المقاومة الفلسطينية، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية أراضٍ فارغة ومنازل مأهولة بالسكان شمالي قطاع غزة، ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

ولم يسفر القصف عن أي إصابات، بحسب تأكيد مصادر طبية، كما لم يصدر من الجيش الإسرائيلي أي تعقيب حتى الساعة (07:30 تغ).