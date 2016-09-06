المبعوث الأممي لليمن يغادر عُمان بعد مباحثات مع وفد الحوثيين

مسقط- د ب أ- غادر المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ الثلاثاء سلطة عُمان بعدما أجرى مساء الاثنين مباحثات مع وفد الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتسوية الأزمة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ولد الشيخ التقى أيضا يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة.

ونقلت الوكالة عن ولد الشيخ القول إن لقاءه مع الوفد اليمني “تناول الأفكار والمواضيع التي طرحت في جدة، والتي تمحورت حول اتفاق كامل وشامل خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية”.

وأكد على أن “يكون القرار 2015 والمبادرة الخليجية هما المرجعية في تنفيذ الاتفاق الشامل والكامل بين جميع الأطراف اليمنية.

وحول الحظر الجوي على مطار صنعاء، قال المبعوث الأممي إن الأمم المتحدة تدعم وبشكل كبير فكرة رفع الحظر وفتح المطار للطائرات المدنية أمام اليمنيين.