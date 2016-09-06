كلينتون تبدي مخاوف حيال تدخلات روسية في الانتخابات الأمريكية

مولين- أ ف ب- اعربت المرشحة الديمقراطية للبيت الابيض هيلاري كلينتون الاثنين عن مخاوف “بالغة” حيال تدخلات روسية في الانتخابات الرئاسية الامريكية من خلال هجمات معلوماتية على الحزب الديمقراطي.

وقالت كلينتون للصحافيين ان احتمال ضلوع روسيا في عملية القرصنة المعلوماتية للحزب الديمقراطي التي كشف عنها في تموز/ يوليو “تطرح اسئلة خطيرة بشأن تدخل محتمل للروس في عمليتنا الانتخابية”.

ووصفت التدخلات الروسية بانها “تهديد من قوة اجنبية خصمة”.

ورأت المرشحة متحدثة في طائرة حملتها التي كانت تنقلها الى ولاية ايلينوي حيث تعقد مهرجانا انتخابيا، ان منافسها الجمهوري دونالد ترامب يشجع موسكو على التجسس عليها.

وقالت “لم يكن لنا يوما قوة أجنبية خصمة تتدخل في عمليتنا الانتخابية، ولم يكن لنا يوما مرشح من حزب كبير يشجع الروس على المزيد من القرصنة”.

واشارت كلينتون إلى “الاجماع″ بين مسؤولي وخبراء الاستخبارات الاميركية على اعتبار اجهزة الاستخبارات الروسية مسؤولة عن عملية القرصنة.

وافادت صحيفة “واشنطن بوست” أن السلطات الأمريكية تحقق في عملية سرية روسية تضمنت هجوما الكترونيا على قواعد بيانات ناخبين في اريزونا.

واجابت كلينتون على مدى عشرين دقيقة على اسئلة الصحافيين الذين كانت تقلهم معها في طائرة حملتها الانتخابية، في لقاء يمكن اعتباره اول مؤتمر صحافي لها منذ 275 يوما. وتناولت كذلك خلال اللقاء مسألة نشر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الملاحظات حول التحقيق البالغ الحساسية في بريدها الالكتروني الخاص حين كانت وزيرة للخارجية وعمل مؤسسة كلينتون.