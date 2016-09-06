العراق يطفئ المزيد من حرائق آبار القيارة وبعضها ما زال مشتعلا

بغداد- رويترز- قالت وزارة النفط العراقية الثلاثاء إن العراق أطفأ حرائق في ست آبار أخرى في منطقة القيارة التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية أواخر الشهر الماضي لكن ثلاثة حرائق على الأقل ما زالت مشتعلة.

وقام المسلحون بتخريب الكثير من البنية التحتية النفطية للقيارة قبل أن يفروا من المنطقة قبل تقدم الحكومة وهو ما أدى إلى تصاعد الأدخنة السوداء على مدى أيام وتدفق النفط إلى الطرق الرئيسية.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إنها أطفأت بالفعل النيران التي اندلعت في أربعة آبار لكن أحد مراسلي رويترز زار المدينة بعد ذلك ورأى نحو عشرة أعمدة منفصلة من الدخان في حين قال أحد ضباط الجيش في المنطقة يوم الأحد إن الحرائق ما زالت مشتعلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن أعمال الإطفاء شملت إزالة المتفجرات من تلك الآبار وإخماد النيران ومنع تسرب النفط الخام إلى النهر للحيلولة دون حدوث تلوث.

وأضاف أن المتعاملين مع الموقف قاموا ببناء حواجز ترابية وخنادق للحيلولة دون وصول النفط إلى المناطق السكنية.

وقال جهاد إن ثلاثة آبار ما زالت خارج سيطرة قوات الأمن وسيتم إخمادها حالما تستعيد القوات السيطرة عليها.

وتنتج منطقة القيارة النفط الثقيل العالي الكبريت كما أن بها مصفاة صغيرة لمعالجة بعض الخام.

وقالت وزارة النفط إنها لا تتوقع استئناف الإنتاج من منطقة القيارة قبل أن تستعيد قوات الأمن مدينة الموصل معقل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وكان الحقلان الرئيسيان القيارة ونجمة ينتجان 30 ألف برميل يوميا من الخام الثقيل قبل أن يسيطر عليهما تنظيم الدولة الإسلامية.