اغتيال قائد سرية للقوات النظامية السورية في ريف حمص الشرقي

القاهرة- دمشق- د ب أ- أفادت وسائل إعلام سورية الثلاثاء بقيام مجهولين باغتيال ضابط للنظام في بلدة “القريتين” بريف حمص الشرقي.

وأشارت قناة “أورينت نت” على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إلى مقتل الرائد “ياسـر عـفـوف” قائد سرية نيران الفرقة 11 للقوات النظامية في محيط بلدة القريتين بريف حمص الشرقي برصاص مجهولين.

وحسب القناة، قامت القوات النظامية بالتحقيق مع الأهالي حول مقتل الرائد، حيث أعطت مهلة لأهالي القرية إذا لم يسلم القاتل نفسه سوف تتخذ قرارا حاسما بحقهم، مع فرض حظر تجوال.

وسيطرت القوات النظامية على بلدة القريتين منذ خمسة أشهر بعد انسحاب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” منها، جراء القصف العنيف الذي شنته الطائرات الروسية على المنطقة.