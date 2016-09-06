ارتفاع عدد القتلى في هجوم وزارة الدفاع الأفغانية إلى 35 قتيلا

كابول - رويترز – قال محمد ردمانيش المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إن عدد القتلى في هجوم مزدوج وقع الاثنين على الوزارة في كابول ارتفع إلى 35 قتيلاً، منهم ضابط برتبة جنرال وأربعة ضباط آخرين وأصيب في الهجوم 103 أشخاص.

ووقع الهجوم في منطقة مزدحمة من المدينة قرب سوق وتقاطع رئيسي بعد ظهر الاثنين. ووقع الانفجار الأول وأعقبه انفجار آخر بعد بضع دقائق بعد أن تجمع العديد من الجنود والمدنيين لمساعدة ضحايا الانفجار الأول.

وبعد بضع ساعات من وقوع التفجير المزدوج انفجرت سيارة ملغومة في منطقة شاري ناو في كابول، وبدأت مواجهة استمرت ساعات مع مسلحين تحصنوا بمبنى بعد الانفجار.

وقال مسؤولون إن القوات الأفغانية تمكنت في نهاية الأمر من قتل ثلاثة مسلحين شاركوا في الهجوم الثاني.