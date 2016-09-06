أوباما يقول إن سياسة تركيز أمريكا على آسيا ليست بدعة عابرة

فينتيان - رويترز – قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء، إن حملته لإعادة توازن السياسة الخارجية الأمريكية كي تركز بشكل أكبر على آسيا ليست “بدعة عابرة” لرئاسته، وقال في إشارة واضحة إلى الصين إنه يجب على الدول الأكبر عدم إملاء أوامر على الدول الأصغر.

وقال أوباما في كلمة على هامش اجتماع قمة في مدينة فينتيان في لاوس “عملت على إعادة توازن سياستنا الخارجية للتأكد من أن تصبح أمريكا طرفاً رئيسياً في المنطقة.”

وأضاف أيضاً أن أي إخفاق في المضي قدماً في اتفاقية الشراكة عبر الهادي التي تضم 12 دولة “سيشكك في قيادة أمريكا.”

“أعتقد أنها مهمة للمنطقة بأسرها ومهمة للولايات المتحدة.”