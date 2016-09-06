رئيس أوكرانيا: ضمان تأييد الغرب في مواجهة روسيا يزداد صعوبة

كييف- رويترز – قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الثلاثاء، إن ضمان تأييد الغرب لأوكرانيا في تصديها “للعدوان الروسي” يزداد صعوبة وإنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث غزو شامل من جانب روسيا.

وأضاف أن قوة أوروبا الداخلية تخضع لاختبار تمثله قضايا خارجية مثل أزمة الهجرة وهجمات المتشددين، وحذر من أن انتخابات 2017 قد تشهد وصول قوى سياسية أكثر استعدادا لحلول وسط مع الكرملين إلى السلطة.

وقال بوروشينكو في افتتاح الدورة البرلمانية “أوكرانيا ستظل بحاجة لدعم دولي قوي في التصدي للعدوان الروسي… لكن ضمان هذا الدعم يزداد صعوبة على دبلوماسيينا لعوامل عامة وفردية مختلفة.”