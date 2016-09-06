مقتل 60 شخصاً في فيضانات في كوريا الشمالية

سيول - أ ف ب – أعلنت الامم المتحدة الثلاثاء، ان الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة أدت الى مقتل 60 شخصاً وتشريد اكثر من 44 الفاً في كوريا الشمالية، بعدما أعلنت البلاد ان نهراً في الجهة الشمالية الشرقية شهد أسوأ فيضان.

وأعلنت بيونغ يانغ الجمعة الماضي، ان نهر تومن الذي يشكل جزئياً الحدود مع الصين وروسيا، شهد أكبر فيضانان بسبب عاصفة أمطار بدأت قبل أربعة أيام.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في بيان، ان المناطق القريبة مثل موسان وهوريونغ تضررت بشدة حيث قتل 60 شخصاً وترك 5% من السكان بدون مأوى.

واستند بذلك الى معلومات من حكومة كوريا الشمالية.

وأضاف ان “الاتصال مع المناطق المنكوبة يبقى صعباً، وتم تحديد الاحتياجات الطارئة على انها المأوى والمواد الغذائية والأدوية والمياه وتجهيزات صحية”.

ودمر او تضرر حوالى تسعة آلاف مبنى مع عشرة آلاف هكتار من الأراضي، كما اضاف المكتب مشيراً الى ان جهود الاغاثة التي يتولاها الشمال والامم المتحدة في طريقها.

وأشارت وسائل اعلام كوريا الشمالية الجمعة الى ان 15 شخصاً اعتبروا مفقودين بعدما دمر اكثر من 17 الف منزل او تضرر.

وهذه الدولة الفقيرة عرضة للكوارث الطبيعية وخصوصاً الفيضانات حيث قتل 169 شخصاً اثر امطار غزيرة في صيف 2012.

وسلسلة الفيضانات وموجات جفاف مسؤولة جزئياً عن المجاعة التي اودت بحياة مئات الآلاف بين 1994 و 1998.