إخلاء سبيل الداعية الأردني أمجد قورشة بكفالة

عمان - د ب أ – قررت محكمة أمن الدولة في الأردن الثلاثاء، إخلاء سبيل الداعية أمجد قورشة مقابل كفالة مالية قدمها محاميه.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم عن النائب العام للمحكمة العميد القاضي العسكري زياد العدوان قوله، إن قورشة ألقي القبض عليه منتصف شهر حزيران /يونيو الماضي.

وأشار إلى أن مدعي عام المحكمة، وجه لقورشة تهماً تخالف أحكام مواد في قانون منع الارهاب، وهي القيام بإعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية، والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.