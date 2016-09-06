إصابة 3 سوريين في انفجار قنبلة شرق لبنان

بيروت - د ب أ – أعلنت قيادة الجيش اللبناني، عن إصابة ثلاثة سوريين بجروح طفيفة الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة يدوية في بلدة مجدل عنجر في وادي البقاع شرق البلاد.

وقالت قيادة الجيش ، في بيان اليوم ، إنه”عند الساعة 30ر2 من فجر اليوم، وفي بلدة مجدل عنجر – البقاع، انفجرت قنبلة يدوية كانت موضوعة في أسفل سيارة جيب نوع رانج روفر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من التابعية السورية بجروح طفيفة، كانوا على مقربة من السيارة المستهدفة”.

وأضاف البيان أن الإنفجار أدى الى “حصول أضرار بالسيارة المذكورة”.

وحسب البيان ، تدخلت قوة من الجيش “وعملت على عزل المكان، كما حضر الخبير العسكري الذي قام بالكشف على موقع الانفجار، وبوشر التحقيق لكشف الفاعلين”.