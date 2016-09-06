الراقصة المغربية كميليا: سأرقص رغم المسبات والشتائم التي أتلقاها

بيروت ـ كشفت الراقصة المغربية كميليا عن انها تتلقى كماً هائلاً من المسبات والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “فيسبوك”، “انستغرام”، “تويتر”، بسبب أدائها للرقص، مؤكدةً أنها لا تبالي بذلك.

وقالت كميليا إنها تواصل رقصها بالدعم الذي تتلقاه من عائلتها وأصدقائها، مشيرةً إلى أن جدها قدّم لها هدية في أول مرةٍ شاهدها ترقص فيها، كتشجيعٍ منه.

وتحدثت الراقصة المغربية لموقع فبراير عن بداياتها في الرقص، ومشاركاتها في برامج ومسابقات الرقص بالتحديد في لبنان.